Paraná Pesquisas: Gracinha lidera disputa ao Senado; Gayer aparece em segundo

A ex-primeira-dama Gracinha Caiado (União Brasil) lidera a disputa pelas duas vagas de Goiás no Senado, segundo levantamento do Paraná Pesquisas divulgado nesta terça-feira (18). No cenário estimulado, Gracinha aparece com 41% das intenções de voto.

O deputado federal Gustavo Gayer (PL) ocupa a segunda posição, com 27,1%. Na sequência aparecem o senador Vanderlan Cardoso (PSD), com 21,4%; o deputado federal Zacharias Calil (MDB), com 19,5%; e o ex-prefeito de Aparecida, Gustavo Mendanha (PRD), com 16,3%.

A ex-deputada estadual Isaura Lemos (PSB) registra 5,7%, seguida pela presidente do PSOL em Goiás, Cíntia Dias, com 4,8%, o vereador Ozéias Varão (PL), com 4%, e o ex-prefeito de Formosa Ernesto Roller (PSDB), com 2,3%.



Completam a lista, Guilherme Darques (UP), com 1,8%, e Iure Castro (Cidadania), com 1,3%. Branco, nulo ou nenhum somam 8,6%, enquanto 7,1% não souberam ou não responderam. Como a eleição de 2026 preencherá duas vagas de senador por Goiás, cada entrevistado pôde indicar até dois candidatos. Por isso, a soma dos percentuais ultrapassa 100%.

Gayer lidera na espontânea

No levantamento espontâneo, quando os nomes não são apresentados aos entrevistados, Gayer aparece com 7,3%, seguido por Gracinha, com 6,6%. Vanderlan registra 1,9%; Zacharias, 1,5%; e Mendanha, 0,8%.

Nesse modelo, 76% disseram não saber ou não quiseram responder e 5,6% indicaram voto branco, nulo ou em nenhum candidato.

A Paraná Pesquisas ouviu 1.240 eleitores entre 14 e 17 de agosto. A margem de erro é de 2,8 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pelo Portal 6 Comunicação e está registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o número GO-01791/2026.