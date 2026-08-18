CVM julgará Banco Master e Daniel Vorcaro por suposto esquema de R$ 5,8 milhões em fundo imobiliário

A autarquia marcou o julgamento para 8 de setembro. A acusação aponta que ativos sobreavaliados foram incorporados ao FII Brazil Realty. O colegiado já rejeitou uma proposta de acordo de R$ 21,3 milhões.

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) marcou para 8 de setembro o julgamento do processo sancionador que investiga operações supostamente fraudulentas do Banco Master e da família Vorcaro. O caso envolve a utilização de cotas do fundo de investimento imobiliário (FII) Brazil Realty.

A acusação inclui, além do Banco Master, outros 18 nomes. Entre eles estão Daniel Vorcaro, a Viking Participações (de propriedade do ex-banqueiro), a Entre Investimentos e Antônio Carlos Freixo Júnior, então diretor responsável pela Entre.

Segundo a investigação, o grupo montou um esquema em que ativos supervalorizados foram incorporados ao portfólio do FII Brazil Realty. Esses ativos foram transformados em cotas negociadas no mercado. Dessa forma, o grupo conseguiu converter os valores em dinheiro, enquanto as perdas ficaram com outros fundos de investimento.

A CVM identificou um prejuízo realizado de R$ 5,8 milhões em fundos que negociaram as cotas. Alguns desses fundos têm regimes próprios de previdência de servidores entre seus cotistas.

Proposta de acordo rejeitada

O colegiado da CVM já havia rejeitado, em 2 de julho, uma proposta de termo de compromisso apresentada por Vorcaro, o Banco Master, a Viking Participações, a Entre Investimentos e Freixo Júnior. O acordo previa o pagamento total de R$ 21,3 milhões para encerrar o processo sem julgamento.

Pesou na decisão o histórico dos acusados. Em fevereiro de 2026, Vorcaro foi preso na Operação Compliance Zero. O Banco Master também foi liquidado pelo Banco Central em novembro de 2025 por “graves violações” às normas do Sistema Financeiro Nacional.

Poder de punição e limitações da CVM

A CVM é o órgão responsável por fiscalizar o mercado de capitais e pode aplicar multas e inabilitações. Em audiência na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado em fevereiro de 2026, o presidente interino da autarquia, João Carlos Uzeda Accioly, afirmou que o órgão já detectava movimentações atípicas do Banco Master desde 2022.

Ele apontou que a falta de pessoal e orçamento, com uma redução de 70% nos valores discricionários desde 2015, limitou a capacidade de ação . A CVM tem três dos cinco cargos de diretoria vagos.

Accioly explicou que há ao menos 200 processos em análise que podem acarretar punições. Desses, 24 relacionam o Master, o BRB e a gestora de investimentos Reag.

A CVM recebe denúncias sobre irregularidades no mercado de capitais por meio de seu site. Investidores que se sintam prejudicados podem consultar a autarquia sobre os desdobramentos do processo. O julgamento marcado para setembro é público, e seus resultados podem influenciar futuras regulações e a aplicação de penalidades no sistema financeiro.

LEIA MAIS:

Flávio admite encontro com Vorcaro após prisão e diz que foi encerrar aporte a filme de Bolsonaro

Israel é eleito o país mais impopular do mundo; imagem é manchada por guerra e mortes de civis e jornalistas