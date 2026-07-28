Prefeitura divulga novos postos de troca de alimentos por ingressos dos shows do Expoana 2026; saiba como retirar

A troca de alimentos por ingressos para os shows da Expoana 2026 continua nesta terça-feira (28), com atendimento na Prefeitura de Anápolis, na Associação Comercial e Industrial de Anápolis (Acia) e em outros 16 pontos distribuídos pela cidade. Para garantir a entrada, o público deve doar alimentos não perecíveis, como açúcar, óleo, arroz tipo 1, feijão tipo 1 e café. Em cada dia de shows terá alimentos específicos para a retirada dos ingressos.

A troca será realizada em diferentes datas e horários. A população poderá retirar ingressos para um ou mais dias da programação no mesmo atendimento, desde que entregue a quantidade de alimentos correspondente aos shows desejados. Os alimentos arrecadados serão destinados a famílias em vulnerabilidade social.

Veja como retirar os ingressos

Nesta terça-feira (28) as trocas serão realizadas até às 17h. Na quarta-feira (29), o atendimento ocorrerá das 8h às 17h. Já na quinta-feira (30), as trocas serão realizadas das 8h às 15h.

Para os shows de Grelo e Matheus & Kauan, no dia 30 de julho (quinta-feira), será necessário doar 2 kg de açúcar ou 2 litros de óleo por ingresso.

Para os shows de Nattan, Panda e Ícaro & Gilmar, no dia 31 de julho (sexta-feira), será necessário doar 2 kg de arroz por ingresso.

Já para os shows de Menos é Mais, Felipe & Rodrigo, no dia 1º de agosto (sábado), será necessário doar 250 gramas de café ou 2 kg de feijão por ingresso.

Pontos de troca

As trocas poderão ser realizadas nos quatro Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) de Anápolis, no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), no antigo Centro Administrativo Municipal, na Prefeitura de Anápolis, na Câmara Municipal, no SESI Jaiara, no Cenfor do Munir Calixto e no Estádio Jonas Duarte.

A ação também será levada aos distritos, com atendimento nas subprefeituras, sempre das 8h às 17h. Na terça-feira (28), a troca será realizada em Interlândia, contemplando também os moradores de Souzânia. Na quarta-feira (29), ocorrerá em Goialândia e, na quinta-feira (30), em Joanápolis.

Na Associação Comercial e Industrial de Anápolis (ACIA), localizada na Rua Manoel D’Abadia, nº 335 – Setor Central, a troca poderá ser feita das 8h às 20h. Algumas lojas associadas à instituição também funcionarão como pontos de troca, permitindo que a população garanta ingressos como no Subway do bairro Jundiaí e da Av. Brasil Norte (11h às 22h), Bontelo Supermercado – Parque dos Pirineus (7h às 21h), Lajes Anapolina – Vivian Parque (7h às 17h), Supermercado do Boi – Jardim Alexandrina (7h às 20h) e Materiais Bastos – Residencial Cerejeiras (7h às 18h30).

Além dos 16 pontos de troca espalhados em diversas regiões da cidade, também haverá plantão de troca na Praça Dom Emanuel nos dias 28 e 29 de julho, das 17h às 20h30, ampliando o horário de atendimento à população.

Haverá também a troca de alimentos por ingressos no local da Expoana (Pecuária) nos dias 30 e 31 de julho e 1º de agosto, com atendimento a partir das 18h30.

A organização reforça que cada ingresso será entregue exclusivamente mediante a doação do alimento correspondente ao show escolhido. Os ingressos não poderão ser comercializados nem vinculados à compra de qualquer produto ou serviço, garantindo que a ação mantenha seu caráter solidário.