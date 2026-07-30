Desfile de 119 anos de Anápolis ocorre nesta sexta-feira; veja percurso e bloqueios

Evento começa às 17h em frente ao Centro Administrativo e reúne 25 instituições; motoristas devem usar rotas alternativas a partir das 15h.

A Prefeitura de Anápolis divulgou o percurso das instituições que irão participar do tradicional desfile em comemoração aos 119 anos da cidade nesta sexta-feira (31). O evento terá início às 17h, com previsão de encerramento às 19h, em frente ao Centro Administrativo Adhemar Santillo, onde já foram instaladas arquibancadas para o público e autoridades .

O desfile reunirá 25 instituições ligadas às forças de segurança, educação, cultura e serviços públicos municipais . A abertura ficará por conta da Base Aérea de Anápolis, seguida por Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Penal e Samu .

Também participam estudantes dos colégios militares César Toledo, Gabriel Issa, Arlindo Costa e Onofre Quinan, além das bandas marciais dos CEPIs Virgínio Santillo, Dr. Genserico Gonzaga Jaime, Leiny Lopes e da banda do Colégio Estadual Padre Fernando . A programação ainda contará com escoteiros, Apae, Miss Anápolis e a Associação dos Proprietários de Carros Antigos (Apcar) .

Representando os serviços públicos, estarão presentes equipes das secretarias municipais de Assistência e Políticas Sociais, Educação, Esportes, Cultura e Turismo, Saúde, além do Procon e da Secretaria Municipal de Obras, Habitação, Planejamento Urbano e Meio Ambiente .

Percurso do desfile

A Base Aérea de Anápolis inicia o percurso a partir da Avenida Brasil Norte, na altura da Rua Barão do Rio Branco. Em seguida, desfilam Polícia Militar e Escoteiros. Corpo de Bombeiros, Samu, Polícia Penal e a Secretaria de Obras saem da Avenida Brasil Norte, nas proximidades do Viaduto Nelson Mandela .

Estudantes, bandas marciais e representantes das secretarias municipais de Assistência Social, Esportes, Educação e Cultura se concentram nas imediações do Ginásio Jonas Duarte, utilizando também a Rua Aluísio Crispim e a Rua 18 de Dezembro antes de seguirem até o palanque principal .

A Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) e o Procon iniciam o trajeto pela Avenida Beira Rio, acessando posteriormente a Avenida Brasil Norte . Os carros antigos e a Miss Anápolis ficam posicionados atrás do palanque oficial montado em frente ao Centro Administrativo .

Rotas alternativas

A partir das 15h, a Avenida Brasil entre o Viaduto Nelson Mandela e o Centro Administrativo Adhemar Santillo sofrerá interdições. Para evitar o percurso, os motoristas podem utilizar as avenidas Federal, Faiad Hanna, Ana Jacinta, Goiás, Mato Grosso e Santos Dumont. Também são opções as ruas Barão do Rio Branco, José Lourenço Dias, Capitão Silvério, Lucimar Melo, B, Senador Alfredo Nasser e Amazílio Lino, conforme o destino. A recomendação é que os deslocamentos sejam feitos com antecedência e que os condutores respeitem a sinalização implantada durante as interdições.

O desfile de 119 anos de Anápolis ocorre nesta sexta-feira (31), a partir das 17h, em frente ao Centro Administrativo Adhemar Santillo. A partir das 15h, a Avenida Brasil será interditada entre o Viaduto Nelson Mandela e o Centro Administrativo. Os motoristas devem utilizar rotas alternativas e programar seus deslocamentos com antecedência para evitar transtornos.

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