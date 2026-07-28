Motorista de Vorcaro visitou gabinetes de quatro deputados do centrão na Câmara

Registros de acesso obtidos via Lei de Acesso à Informação mostram que Sidney Santos, conhecido como “Kiko”, esteve na Casa em fevereiro de 2024.

Registros da portaria da Câmara dos Deputados, obtidos via Lei de Acesso à Informação, mostram que Sidney Santos, motorista do ex-banqueiro Daniel Vorcaro, realizou ao menos quatro visitas a gabinetes de deputados em fevereiro de 2024 . As entradas ocorreram entre os dias 7 e 20 de fevereiro nos gabinetes de Geraldo Mendes (União-PR), Benes Leocádio (União-RN), Pedro Westphalen (PP-RS) e Sanderson (PL-RS).

O nome de Sidney consta em um despacho do ministro André Mendonça, do STF, que autorizou buscas em endereços do senador Ciro Nogueira (PP-PI) . Segundo a decisão, ele foi enviado por Vorcaro à residência de Ciro Nogueira para buscar rascunhos de projetos sobre a regulamentação do mercado de créditos de carbono, tema de interesse de Henrique Vorcaro, pai do ex-banqueiro .

O despacho afirma que havia orientação para que “o motorista não consiga vincular o transporte do documento ao parlamentar” e que “o envelope utilizado não faça referência ao Banco Master” . As visitas ocorreram em um contexto em que o Congresso discutia projetos de lei de interesse do grupo Vorcaro, como o Programa de Aceleração da Transição Energética (Paten) e o mercado de crédito de carbono .

Os parlamentares citados negaram ter recebido Sidney. O deputado Sanderson afirmou que “não conhece e nunca vi o indivíduo mencionado” . Pedro Westphalen disse que seu gabinete não tem registro da visita . Geraldo Mendes classificou o registro da portaria como “indevidamente” feito e afirmou que o procedimento não depende de autorização prévia do parlamentar . Benes Leocádio não se manifestou publicamente.

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