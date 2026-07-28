Justiça

Motorista de Vorcaro visitou gabinetes de quatro deputados do centrão na Câmara

Motorista de Daniel Vorcaro visitou gabinetes de quatro deputados do centrão na Câmara em fevereiro de 2024, revelam registros obtidos via LAI


Redação Tribuna do Planalto Por Redação Tribuna do Planalto em 28/07/2026 - 17:40

Motorista de Vorcaro visitou gabinetes de quatro deputados do centrão na Câmara
Motorista de Vorcaro visitou gabinetes de quatro deputados do centrão na Câmara - Foto:: Reprodução/Internet

Registros de acesso obtidos via Lei de Acesso à Informação mostram que Sidney Santos, conhecido como “Kiko”, esteve na Casa em fevereiro de 2024.

Registros da portaria da Câmara dos Deputados, obtidos via Lei de Acesso à Informação, mostram que Sidney Santos, motorista do ex-banqueiro Daniel Vorcaro, realizou ao menos quatro visitas a gabinetes de deputados em fevereiro de 2024 . As entradas ocorreram entre os dias 7 e 20 de fevereiro nos gabinetes de Geraldo Mendes (União-PR), Benes Leocádio (União-RN), Pedro Westphalen (PP-RS) e Sanderson (PL-RS).

O nome de Sidney consta em um despacho do ministro André Mendonça, do STF, que autorizou buscas em endereços do senador Ciro Nogueira (PP-PI) . Segundo a decisão, ele foi enviado por Vorcaro à residência de Ciro Nogueira para buscar rascunhos de projetos sobre a regulamentação do mercado de créditos de carbono, tema de interesse de Henrique Vorcaro, pai do ex-banqueiro .

O despacho afirma que havia orientação para que “o motorista não consiga vincular o transporte do documento ao parlamentar” e que “o envelope utilizado não faça referência ao Banco Master” . As visitas ocorreram em um contexto em que o Congresso discutia projetos de lei de interesse do grupo Vorcaro, como o Programa de Aceleração da Transição Energética (Paten) e o mercado de crédito de carbono .

Os parlamentares citados negaram ter recebido Sidney. O deputado Sanderson afirmou que “não conhece e nunca vi o indivíduo mencionado” . Pedro Westphalen disse que seu gabinete não tem registro da visita . Geraldo Mendes classificou o registro da portaria como “indevidamente” feito e afirmou que o procedimento não depende de autorização prévia do parlamentar . Benes Leocádio não se manifestou publicamente.

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