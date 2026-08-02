Justiça

TSE faz parceria com plataformas digitais

Objetivo é fortalecer o combate à desinformação; advogado espera agilidade na remoção de fake news


Carla Borges Por Carla Borges em 02/08/2026 - 09:15

Foto: Luiz Roberto/Secom/TSE
Edifício-sede do Tribunal Superior Eleitoral, QG do monitoramento das eleições de 2026. Foto: Luiz Roberto/Secom/TSE

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) firmou parceria com as maiores plataformas digitais para ações de combate à desinformação nas eleições gerais deste ano. O anúncio foi feito na segunda-feira (27), depois de firmados memorandos de entendimento com as empresas Meta, X, Telegram, ByteDance (TikTok), Joyo Tecnologia (Kwai), LinkedIn e Google Brasil. Na quarta-feira (29), o TSE publicou nova portaria para orientar a atuação dessas plataformas durante o período eleitoral. Ela traz regras que devem ser cumpridas na elaboração de um plano de conformidade por parte de todas as empresas com mais de 5 milhões de usuários.  

Agora, essas big techs têm prazo até 16 de agosto para entregarem seus planos de trabalho à Justiça Eleitoral. Eles devem conter compromissos de monitoramento, indicação de metodologia de coleta de dados e periodicidade de checagem. De acordo com a portaria, devem ser adotadas ações para atuação preventiva contra a violência política de gênero, monitoramento de propaganda irregular, metodologia de fornecimento de dados ao TSE, veiculação de conteúdo explicativo e – o mais importante, em termos de efeito prático – a remoção de conteúdo e suspensão de contas. 

Para o advogado Rafael Maciel, especialista em Direito Digital, o que se busca, com essa parceria com as plataformas, é agilidade na remoção de conteúdos falsos e na identificação dos responsáveis, inclusive para a suspensão de contas usadas para disseminação de fake news no processo eleitoral. “São parcerias bem-vindas, que têm funcionado, porque ajudam no sentido de que uma solicitação seja atendida de forma mais rápida, além de ser recebida por canais específicos”, analisa. “Até porque a eleição tem um período curto e o impacto da desinformação é muito alto, então eles precisam agir rapidamente”, acrescenta. 

Foto: Divulgação
Rafael Maciel, especialista em Direito Digital: “Mais agilidade na remoção de conteúdos” . Foto: Divulgação

Outras parcerias que a Justiça Eleitoral faz é para o cumprimento da Resolução 23.755, que dispõe sobre a propaganda eleitoral nas eleições de 2026 e também fala do uso de inteligência artificial. “Ela prevê parcerias com universidades, com institutos, para poder fazer a avaliação técnica, para agilizar essas análises. Porque imagina só se não tivesse esses mecanismos: para entender se aquele conteúdo de fato foi manipulado, teria de nomear um perito, esperar o perito apresentar o laudo, mas acabou a eleição já teria acabado e o dano teria sido feito”, compara Maciel. 

Sobre as parcerias, o advogado analisa que ela vai funcionar como um facilitador, sem o condão de ser uma solução. “É um elemento a mais para dar agilidade no combate à desinformação, mas há outros mecanismos previstos da legislação para combater a propagação desses conteúdos, ou seja, há uma soma de elementos para contribuir e agilizar na remoção das publicações e ainda para a responsabilização”, enumera o especialista, acrescentando que a velocidade da produção, a disseminação, “sempre serão muito mais rápidas do que o combate”. Para ele, a tendência é de que, uma vez havendo mais fiscalização e punição, naturalmente se desestimule a divulgação de desinformação e de fake news. 

Rafael Maciel pondera sobre a capacidade de convencimento que os conteúdos sintéticos possuem para disseminar informações falsas. “São peças que carregam elementos de áudio, vídeo, o personagem ali na situação em que se quer simular, assim, a desinformação passa a ter uma natureza muito mais sofisticada”, alerta. “Esses elementos tornam mais difícil o enfrentamento, acho que é a principal dificuldade”, avalia.  

Acordos 

Os acordos têm como objetivo desenvolver iniciativas conjuntas voltadas ao combate à desinformação que possa comprometer a legitimidade e a integridade do processo eleitoral.    

O memorando de entendimento firmado com a Meta, que abrange os serviços Facebook, Instagram, Threads e WhatsApp, foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) em 22 de julho. Já os memorandos celebrados com as demais plataformas foram publicados nesta segunda-feira (27).  

 O acordo com a Meta terá vigência de 17 de julho a 31 de dezembro de 2026. Os memorandos firmados com as demais plataformas entram em vigor em 23 de julho e seguem válidos até 31 de dezembro. Em todos os casos, a cooperação não envolve transferência de recursos financeiros entre as partes.    

Por meio dos memorandos, o TSE e as empresas parceiras poderão desenvolver iniciativas voltadas à divulgação de informações oficiais sobre as eleições, ao fortalecimento da integridade informacional e à conscientização dos usuários sobre os riscos da desinformação.   

As parcerias também permitirão a realização de ações de interesse público relacionadas à promoção da confiança no processo eleitoral, contribuindo para um ambiente informacional mais seguro durante as Eleições Gerais de 2026.    

Carla Borges

Leia também

PF encontra em celular de Vorcaro emendas de Efraim Filho ao projeto do carbonoPF encontra em celular de Vorcaro emendas de Efraim Filho ao projeto do carbono
Justiça

PF encontra em celular de Vorcaro emendas de Efraim Filho ao projeto do carbono

31/07/2026
Operação Rota Andina: MPF denuncia 33 pessoas por tráfico internacional e lavagem de R$ 78 milhões
Justiça

Operação Rota Andina: MPF denuncia 33 pessoas por tráfico internacional e lavagem de R$ 78 milhões

31/07/2026
Jóquei Clube
Justiça

Justiça nega anulação de decreto para desapropriação do Jóquei Clube

30/07/2026
Motorista de Vorcaro visitou gabinetes de quatro deputados do centrão na Câmara
Justiça

Motorista de Vorcaro visitou gabinetes de quatro deputados do centrão na Câmara

28/07/2026
Iure Castro pede prisão de influenciador Danilo Faria por homofobia e xenofobia
Justiça

Iure Castro pede prisão de influenciador Danilo Faria por homofobia e xenofobia

27/07/2026
Derramamento de biodiesel mantém trecho da GO-403 interditado no sentido Senador Canedo
Cidades

Derramamento de biodiesel mantém trecho da GO-403 interditado no sentido Senador Canedo

02/08/2026
Foto: CBMGO
Cidades

Motociclista morre após acidente seguido de incêndio entre carro e moto em Goiânia

02/08/2026
Mega-Sena 2.994
Economia e Negócios

Mega-Sena acumula e próximo prêmio chega a R$ 135 milhões

02/08/2026
Ipasgo Saúde passa a oferecer telemedicina sem coparticipação aos beneficiários
Cidades

Ipasgo Saúde passa a oferecer telemedicina sem coparticipação aos beneficiários

02/08/2026
Pesquisa