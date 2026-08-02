Senador Canedo busca por mais uma cadeira na Alego

A cidade de Senador Canedo quase dobrou o número de eleitores nos últimos 16 anos. Dados divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) mostram que a cidade terá 95.323 eleitores aptos a votar nas eleições de 2026. O número representa um aumento de 85,3% em relação a 2010, quando o município possuía 51.433 eleitores. Na comparação com as eleições de 2022, o crescimento foi de 13,5%. Além de concentrar quase 2% do eleitorado, o município é uma das regiões com maior desenvolvimento econômico do estado.

Apesar de ser uma das cidades que mais cresceram no critério populacional na Região Metropolitana de Goiânia, Senador Canedo conta atualmente com apenas um representante na Assembleia Legislativa, o deputado estadual licenciado Júlio Pina (Solidariedade).

O tamanho dos eleitores aptos a votarem nas eleições deste ano é semelhante ao de Trindade, que possui 95.993 eleitores e elegeu dois deputados estaduais em 2022, sendo eles Cristiano Galindo (Solidariedade) e o Dr. George Morais (MDB). A última vez que Senador Canedo teve dois parlamentares ocupando cadeiras na Alego foi entre 2021 e 2022, quando o então suplente Sérgio Bravo (Mobiliza) assumiu o mandato após a cassação do deputado Vinícius Cirqueira. Desde então, a cidade voltou a ter apenas um representante.

Pré-candidatos

A tendência para 2026 é de uma disputa concentrada entre lideranças conhecidas do município, mas também marcada pelo surgimento de novos nomes. Até o momento, pelo menos cinco pré-candidaturas ganham força nos bastidores.

O deputado estadual licenciado Júlio Pina (Solidariedade) buscará a reeleição. Eleito em 2022 com cerca de 8% do eleitorado, Pina tenta renovar o mandato apostando na continuidade do trabalho desenvolvido na Assembleia e na manutenção de sua base eleitoral no município.

Outro nome confirmado é o do ex-prefeito Mizael Oliveira, que retorna à disputa estadual com o respaldo do prefeito canedense, Fernando Pellozo (União Brasil). Após a desistência da primeira-dama Simone Assis, que chegou a ser apontada como candidata, o grupo liderado pelo prefeito Fernando Pellozo decidiu concentrar esforços na candidatura de Mizael, fortalecendo um único projeto para representar o Executivo municipal na Alego.

O ex-vereador Carpegiane Silvestre também aparece entre os nomes cotados para disputar uma vaga na Assembleia. Ele foi reeleito vereador de Senador Canedo nas eleições municipais de 2020 pelo Democratas (atual União Brasil), com 1.080 votos, conquistando o segundo mandato consecutivo na Câmara Municipal. Durante a legislatura, presidiu o Legislativo no biênio 2021/2022 e, posteriormente, foi reconduzido ao comando da Mesa Diretora para o biênio seguinte, após eleição antecipada e decisão judicial que manteve sua permanência no cargo.

Além de Carpegiane, outro nome busca retornar a um cargo no legislativo, é o caso do ex-deputado Sérgio Bravo (Mobiliza). Ao longo da carreira, exerceu quatro mandatos consecutivos na Câmara Municipal antes de conquistar uma cadeira na Alego em 2014, com 8.607 votos. Em 2018, foi reeleito deputado estadual com 16.975 votos. Em 2022, tentou um novo mandato, mas não conseguiu se eleger, apesar de ter recebido 3.190 votos.

Além das lideranças tradicionais, a eleição deve marcar a estreia do empresário Samuel Carvalho (Republicanos) na disputa por um cargo eletivo. Dono da empresa Viação Carvalho, conhecida no município pelo comércio de veículos, Samuel ganhou visibilidade nas redes sociais nos últimos meses ao produzir conteúdos sobre compra e venda de automóveis de leilão. Agora, pretende transformar essa popularidade em capital político.

Votos pulverizados favoreceram candidatos de fora

A dificuldade histórica de Senador Canedo em ampliar sua bancada estadual pode estar relacionada à pulverização dos votos entre candidatos locais. Nas eleições de 2022, os quatro principais nomes da cidade dividiram o eleitorado canedense. Júlio Pina recebeu 4.442 votos; Mizael Oliveira obteve 3.861; Sérgio Bravo conquistou 3.190 votos.

Já o candidato mais votado foi o então filiado ao PDT, Divino Lemes, que recebeu 4.706 votos, o equivalente a 7,94% dos votos válidos no município. Apesar do desempenho expressivo na cidade, o ex-prefeito de Senador Canedo não alcançou votação suficiente no conjunto do Estado para conquistar uma cadeira na Alego. Em 2024, concorreu à Prefeitura e terminou a eleição em quarto lugar, com 4.077 votos, o equivalente a 5,90% dos votos válidos. Ficando atrás do prefeito reeleito Fernando Pellozo, da doutora Cristiane Pina e de Izaura Cardoso. Até o momento, o ex-prefeito não declarou se pretende concorrer novamente como deputado estadual.

Peso político

Com cerca de 155 mil habitantes e um dos maiores ritmos de crescimento populacional de Goiás, Senador Canedo vem consolidando sua importância econômica e eleitoral. Esse avanço faz com que lideranças locais defendam que a cidade tenha uma representação mais robusta na Assembleia Legislativa, especialmente para ampliar a destinação de recursos estaduais e fortalecer a defesa de demandas relacionadas à infraestrutura, mobilidade, saúde e educação.

A definição oficial dos candidatos dependerá das convenções partidárias, que ocorrem até dia 5 de agosto próximo. Até lá, o cenário permanece aberto, mas a expectativa é de uma das disputas mais concorridas da história política de Senador Canedo, com o município tentando, novamente, conquistar uma segunda cadeira na Alego.

* Arthur Oliveira é estagiário sob supervisão de Andréia Bahia.