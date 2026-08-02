Cidades

MSF alerta que alto custo pode limitar acesso à nova PrEP injetável no SUS

Após anúncio da incorporação do cabotegravir de longa duração pelo Ministério da Saúde, organização defende redução de preços, acesso a genéricos e ampliação da prevenção ao HIV na América Latina


Redação Tribuna do Planalto Por Redação Tribuna do Planalto em 02/08/2026 - 08:15

Médicos Sem Fronteiras avalia como positiva a inclusão da PrEP injetável no SUS, mas alerta que preços elevados e monopólios podem restringir o acesso ao medicamento. Foto: magnific

A decisão do Ministério da Saúde de incorporar o cabotegravir de longa duração (CAB-LA) ao Sistema Único de Saúde (SUS) foi recebida como um avanço na prevenção do HIV. No entanto, Médicos Sem Fronteiras (MSF) alerta que o alto custo do medicamento e as restrições ao acesso a versões genéricas podem comprometer a ampliação da estratégia e limitar o número de pessoas beneficiadas.

O posicionamento foi divulgado durante a 26ª Conferência Internacional sobre AIDS (AIDS 2026), realizada no Rio de Janeiro. Para a organização humanitária, a adoção da PrEP injetável representa um importante sinal para a América Latina, mas ainda depende de condições que garantam sustentabilidade financeira e acesso em larga escala.

O cabotegravir é uma forma de profilaxia pré-exposição ao HIV administrada por injeção a cada dois meses. Em comparação com a PrEP oral, o medicamento oferece maior praticidade e pode reduzir barreiras relacionadas ao uso diário dos comprimidos, além de diminuir o estigma enfrentado por parte dos usuários.

Apesar disso, a entidade considera elevado o preço definido para a aquisição do medicamento pelo sistema público. Segundo a MSF, o teto de US$ 400 por pessoa ao ano permanece muito acima do custo estimado de produção, calculado em aproximadamente US$ 30 anuais, o que pode dificultar a expansão da política pública de prevenção.

A organização também manifesta preocupação com o modelo de negociação adotado para a compra do medicamento. De acordo com a nota, a fabricante ViiV Healthcare teria concordado em fornecer doses adicionais para enquadrar a aquisição no limite estabelecido pelo governo, sem reduzir efetivamente o preço do produto. Para a MSF, esse formato não oferece previsibilidade para futuras compras nem garante sustentabilidade ao programa.

Outro ponto levantado é a exclusão do Brasil e de outros países da América Latina dos acordos voluntários de licenciamento para produção de medicamentos genéricos. Segundo a entidade, essa restrição mantém os preços elevados e dificulta a ampliação do acesso ao tratamento, mesmo em países que participaram dos estudos clínicos que contribuíram para o desenvolvimento da tecnologia.

Além do cabotegravir, a MSF cita o lenacapavir, outro medicamento injetável para prevenção do HIV, cuja incorporação também enfrenta obstáculos relacionados ao preço e às políticas de licenciamento adotadas pela fabricante.

A organização defende que a nova estratégia seja acompanhada por políticas capazes de ampliar o acesso da população aos medicamentos. Entre as propostas estão a redução dos preços para níveis semelhantes aos da PrEP oral, a inclusão do Brasil nos acordos de produção de genéricos, a utilização de mecanismos legais previstos no Acordo TRIPS para romper monopólios quando necessário e a descentralização da oferta da PrEP na rede pública de saúde.

Para a MSF, a incorporação da PrEP injetável representa um passo importante, mas a efetividade da medida dependerá da capacidade do sistema público de oferecer o medicamento de forma ampla, contínua e acessível às populações mais vulneráveis à infecção pelo HIV.

Redação Tribuna do Planalto

O Tribuna do Planalto, um portal comprometido com o jornalismo sério, ágil e confiável. Aqui, você encontra análises profundas, cobertura política de bastidores, atualizações em tempo real sobre saúde, educação, economia, cultura e tudo o que impacta sua vida. Com linguagem acessível e conteúdo verificado, a Tribuna entrega informação de qualidade, sem perder a agilidade que o seu dia exige.

Leia também

Derramamento de biodiesel mantém trecho da GO-403 interditado no sentido Senador Canedo
Cidades

Derramamento de biodiesel mantém trecho da GO-403 interditado no sentido Senador Canedo

02/08/2026
Foto: CBMGO
Cidades

Motociclista morre após acidente seguido de incêndio entre carro e moto em Goiânia

02/08/2026
Ipasgo Saúde passa a oferecer telemedicina sem coparticipação aos beneficiários
Cidades

Ipasgo Saúde passa a oferecer telemedicina sem coparticipação aos beneficiários

02/08/2026
Amamentação fortalece o início da vida e é foco da campanha Agosto Dourado
Cidades

Amamentação fortalece o início da vida e é foco da campanha Agosto Dourado

02/08/2026
Polícia Federal troca tiros no Aeroporto de Guarulhos e apreende 400 quilos de cocaína
Cidades

Polícia Federal troca tiros no Aeroporto de Guarulhos e apreende 400 quilos de cocaína

01/08/2026
Derramamento de biodiesel mantém trecho da GO-403 interditado no sentido Senador Canedo
Cidades

Derramamento de biodiesel mantém trecho da GO-403 interditado no sentido Senador Canedo

02/08/2026
Foto: CBMGO
Cidades

Motociclista morre após acidente seguido de incêndio entre carro e moto em Goiânia

02/08/2026
Mega-Sena 2.994
Economia e Negócios

Mega-Sena acumula e próximo prêmio chega a R$ 135 milhões

02/08/2026
Ipasgo Saúde passa a oferecer telemedicina sem coparticipação aos beneficiários
Cidades

Ipasgo Saúde passa a oferecer telemedicina sem coparticipação aos beneficiários

02/08/2026
Pesquisa