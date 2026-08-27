Morador de Anápolis ganha R$ 50 mil na Nota Fiscal Goiana

Um morador de Anápolis foi o vencedor do prêmio principal de R$ 50 mil da Nota Fiscal Goiana no sorteio realizado nesta quinta-feira (27). Frederico Brandão Santos está inscrito no programa desde novembro de 2024 e participou da disputa com 21 bilhetes eletrônicos.
A edição de agosto distribuiu R$ 200 mil entre 158 participantes. Além do prêmio principal, foram sorteados três valores de R$ 10 mil, quatro de R$ 5 mil, 50 de R$ 1 mil e 100 de R$ 500.
Os prêmios de R$ 10 mil ficaram com Sueny Gabrielle Gonçalves Borges, de Pires do Rio; Rosa Aparecida Guimarães, de Formosa; e Olívia Rodrigues da Cunha, de Goiânia.
Outros quatro participantes receberam R$ 5 mil cada:
- Alexnaldo Gomes Bispo, de Luziânia;
- Karla Batista Teixeira, de Mineiros;
- Daniela Vieira Saavedra, de Luziânia;
- Uelver Cintra Pereira da Silva, de Brasília.
A relação com os 158 contemplados pode ser consultada na página dos sorteios da Nota Fiscal Goiana.
Mais de 4,6 milhões de bilhetes
O sorteio de agosto teve a participação de mais de 480 mil consumidores cadastrados. Juntos, eles concorreram com mais de 4,6 milhões de bilhetes eletrônicos.
Os bilhetes foram gerados a partir de notas fiscais com CPF emitidas durante o mês de julho e de documentos que ainda não haviam sido contabilizados em sorteios anteriores.
A cada R$ 100 em compras, o consumidor cadastrado recebe um bilhete eletrônico. Os valores podem ser acumulados em notas diferentes. Depois da inscrição, basta informar o CPF nos estabelecimentos comerciais para participar das próximas edições.
Programa oferece desconto no IPVA
Além dos sorteios mensais, a Nota Fiscal Goiana oferece aos consumidores cadastrados desconto de até 10% no Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA).
O percentual varia conforme a quantidade de documentos fiscais vinculados ao CPF durante o período utilizado para o cálculo do benefício.
O cadastro é gratuito e precisa ser realizado apenas uma vez no site da Nota Fiscal Goiana. Após a inscrição, as notas emitidas com o CPF passam a gerar pontos e bilhetes conforme as regras do programa.
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