Morador de Anápolis ganha R$ 50 mil na Nota Fiscal Goiana

Um morador de Anápolis foi o vencedor do prêmio principal de R$ 50 mil da Nota Fiscal Goiana no sorteio realizado nesta quinta-feira (27). Frederico Brandão Santos está inscrito no programa desde novembro de 2024 e participou da disputa com 21 bilhetes eletrônicos.

A edição de agosto distribuiu R$ 200 mil entre 158 participantes. Além do prêmio principal, foram sorteados três valores de R$ 10 mil, quatro de R$ 5 mil, 50 de R$ 1 mil e 100 de R$ 500.

Os prêmios de R$ 10 mil ficaram com Sueny Gabrielle Gonçalves Borges, de Pires do Rio; Rosa Aparecida Guimarães, de Formosa; e Olívia Rodrigues da Cunha, de Goiânia.

Outros quatro participantes receberam R$ 5 mil cada:

Alexnaldo Gomes Bispo, de Luziânia;

Karla Batista Teixeira, de Mineiros;

Daniela Vieira Saavedra, de Luziânia;

Uelver Cintra Pereira da Silva, de Brasília.

A relação com os 158 contemplados pode ser consultada na página dos sorteios da Nota Fiscal Goiana.

Mais de 4,6 milhões de bilhetes

O sorteio de agosto teve a participação de mais de 480 mil consumidores cadastrados. Juntos, eles concorreram com mais de 4,6 milhões de bilhetes eletrônicos.

Os bilhetes foram gerados a partir de notas fiscais com CPF emitidas durante o mês de julho e de documentos que ainda não haviam sido contabilizados em sorteios anteriores.

A cada R$ 100 em compras, o consumidor cadastrado recebe um bilhete eletrônico. Os valores podem ser acumulados em notas diferentes. Depois da inscrição, basta informar o CPF nos estabelecimentos comerciais para participar das próximas edições.

Programa oferece desconto no IPVA

Além dos sorteios mensais, a Nota Fiscal Goiana oferece aos consumidores cadastrados desconto de até 10% no Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA).

O percentual varia conforme a quantidade de documentos fiscais vinculados ao CPF durante o período utilizado para o cálculo do benefício.

O cadastro é gratuito e precisa ser realizado apenas uma vez no site da Nota Fiscal Goiana. Após a inscrição, as notas emitidas com o CPF passam a gerar pontos e bilhetes conforme as regras do programa.

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