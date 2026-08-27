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Avião sai da pista no Santos Dumont e provoca cancelamento de voos

Aeronave de pequeno porte derrapou durante o pouso e parou no gramado; 18 voos foram cancelados e outros 13 desviados


Redação Tribuna do Planalto Por Redação Tribuna do Planalto em 27/08/2026 - 18:08

Avião sai da pista no Santos Dumont e provoca cancelamento de voos
(Imagem: Reprodução/Youtube Aviation TV)

Um avião de pequeno porte saiu da pista durante o pouso no Aeroporto Santos Dumont, no Centro do Rio de Janeiro, na tarde desta quinta-feira (27). A aeronave derrapou e parou em uma área gramada próxima à pista.

O incidente aconteceu por volta das 16h10 e afetou as operações do terminal. Segundo informações divulgadas pela Infraero, pelo menos 18 voos foram cancelados e outros 13 precisaram ser desviados para o Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão, e para outros terminais.

A aeronave foi identificada pelo prefixo PS-VEE. O modelo informado é um Embraer E50P, designação utilizada para uma aeronave executiva da família Phenom.

Duas pessoas estavam a bordo. Até a última atualização, não havia informações oficiais sobre feridos.

Equipes de emergência foram mobilizadas para atender a ocorrência e avaliar as condições da aeronave e da pista.

Voos foram afetados

Até as 17h50, 13 voos alteraram a rota para o Aeroporto do Galeão e 18 foram cancelados. Entre os afetados estão voos da ponte aérea. Ainda não há informações se voos para Goiânia foram alterados.

A recomendação para quem tinha viagem programada era acompanhar a situação diretamente pelos canais da companhia aérea antes de se deslocar ao aeroporto.

Nos casos de cancelamento ou atraso, os passageiros devem buscar orientações da empresa responsável pelo voo sobre reacomodação, reembolso e assistência material, conforme o tempo de espera e as regras aplicáveis.

Causa ainda será apurada

Ainda não há uma explicação oficial sobre o que fez a aeronave derrapar durante o pouso. Condições meteorológicas, funcionamento dos sistemas, estado da pista e procedimentos adotados são elementos que poderão ser analisados pelos órgãos responsáveis.

O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) foi procurado para informar se uma investigação seria aberta.

*Essa notícia está em atualização.

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