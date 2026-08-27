Cidades

Vai pegar a GO-020 ou a GO-330? Obras podem atrasar viagem em até 20 minutos

Rodovias que ligam Goiânia ao Sudeste goiano passam por restauração e duplicação; alguns trechos operam no sistema “pare e siga”


Redação Tribuna do Planalto Por Redação Tribuna do Planalto em 27/08/2026 - 17:27

Vai pegar a GO-020 ou a GO-330? Obras podem atrasar viagem em até 20 minutos
(Foto: Goinfra)

Quem pretende viajar pela GO-020 ou pela GO-330 precisa reservar alguns minutos a mais para o trajeto. Obras realizadas nas duas rodovias modificam temporariamente o trânsito e podem provocar retenções de 10 a 20 minutos em determinados pontos.

Os serviços estão no caminho entre a Região Metropolitana de Goiânia e municípios do Sudeste goiano. Por isso, a Goinfra recomenda que os condutores saiam com antecedência e reduzam a velocidade ao se aproximarem das áreas em obras.

Na GO-020, as equipes restauram 30,72 quilômetros de pista. O trecho começa na BR-153, em Goiânia, e segue até a GO-414, no distrito de Roselândia, em Bela Vista de Goiás.

A rodovia é utilizada nos deslocamentos entre Aparecida de Goiânia, Goiânia, Senador Canedo, Bela Vista de Goiás e Cristianópolis.

Neste momento, os trabalhos se concentram perto do Posto de Fiscalização do Comando de Policiamento Rodoviário. O local está sinalizado e recebe monitoramento e fiscalização do CPR.

GO-020 também recebe novo viaduto

Outra intervenção ocorre no encontro da GO-020 com a GO-536, no acesso a Senador Canedo. Nesse ponto, a Goinfra constrói um viaduto. A previsão é que a estrutura e a restauração da rodovia sejam entregues durante o segundo semestre de 2026.

Enquanto os trabalhos continuarem, os motoristas devem ficar atentos às alterações no fluxo. Mesmo quando não houver interrupção completa, a presença de máquinas e trabalhadores poderá exigir redução de velocidade.

Onde há obras na GO-330?

Na GO-330, a Goinfra mantém três frentes de serviço. Duas delas são voltadas à recuperação da pista. A primeira está entre Ipameri e o povoado de Roncador, na divisa de Urutaí com Pires do Rio. A segunda começa no entroncamento com a GO-020 e avança até Orizona.

A rota em restauração soma 82,5 quilômetros. A agência estadual pretende concluir os trabalhos ainda neste segundo semestre.

Em alguns pontos, apenas um sentido da rodovia é liberado por vez. O tráfego funciona no sistema “pare e siga”, em que uma equipe interrompe temporariamente os veículos de um lado para permitir a passagem no sentido contrário.

A operação pode provocar retenções de 10 a 20 minutos ao longo do percurso. “Pedimos aos usuários que planejem as viagens e saiam com um pouco mais de antecedência”, afirma a presidente da Goinfra, Eliane Simonini.

Catalão e Ipameri terão pista duplicada

A terceira frente na GO-330 corresponde à duplicação entre Catalão e Ipameri. A obra foi dividida em três etapas. A primeira fase parte do perímetro urbano de Catalão e segue até o entroncamento da rodovia com a GO-305.

Além de considerar o tempo das possíveis retenções, o motorista deve respeitar a sinalização, evitar ultrapassagens arriscadas e manter uma distância segura do veículo à frente.

A recomendação é não tentar recuperar o tempo perdido aumentando a velocidade depois de passar pelo bloqueio. O fluxo pode voltar a diminuir em outros pontos do percurso.

Leia mais:

Do Globo Esporte a projeto sobre autismo: quem era Thalita Tavares

Redação Tribuna do Planalto

O Tribuna do Planalto, um portal comprometido com o jornalismo sério, ágil e confiável. Aqui, você encontra análises profundas, cobertura política de bastidores, atualizações em tempo real sobre saúde, educação, economia, cultura e tudo o que impacta sua vida. Com linguagem acessível e conteúdo verificado, a Tribuna entrega informação de qualidade, sem perder a agilidade que o seu dia exige.

Leia também

Goiânia alcança 2º lugar no Centro-Oeste em ranking de competitividade dos municípios
Cidades

Goiânia alcança 2º lugar no Centro-Oeste em ranking de competitividade dos municípios

27/08/2026
Avião sai da pista no Santos Dumont e provoca cancelamento de voos
Cidades

Avião sai da pista no Santos Dumont e provoca cancelamento de voos

27/08/2026
Morador de Anápolis ganha R$ 50 mil na Nota Fiscal Goiana
Cidades

Morador de Anápolis ganha R$ 50 mil na Nota Fiscal Goiana

27/08/2026
Procurando imóvel em Goiânia? Veja os sinais do golpe do falso aluguel
Cidades

Procurando imóvel em Goiânia? Veja os sinais do golpe do falso aluguel

27/08/2026
Do Globo Esporte a projeto sobre autismo: quem era Thalita Tavares
Cidades

Do Globo Esporte a projeto sobre autismo: quem era Thalita Tavares

27/08/2026
Goiânia alcança 2º lugar no Centro-Oeste em ranking de competitividade dos municípios
Cidades

Goiânia alcança 2º lugar no Centro-Oeste em ranking de competitividade dos municípios

27/08/2026
Avião sai da pista no Santos Dumont e provoca cancelamento de voos
Cidades

Avião sai da pista no Santos Dumont e provoca cancelamento de voos

27/08/2026
Morador de Anápolis ganha R$ 50 mil na Nota Fiscal Goiana
Cidades

Morador de Anápolis ganha R$ 50 mil na Nota Fiscal Goiana

27/08/2026
Vai pegar a GO-020 ou a GO-330? Obras podem atrasar viagem em até 20 minutos
Cidades

Vai pegar a GO-020 ou a GO-330? Obras podem atrasar viagem em até 20 minutos

27/08/2026
Pesquisa