Vai pegar a GO-020 ou a GO-330? Obras podem atrasar viagem em até 20 minutos

Quem pretende viajar pela GO-020 ou pela GO-330 precisa reservar alguns minutos a mais para o trajeto. Obras realizadas nas duas rodovias modificam temporariamente o trânsito e podem provocar retenções de 10 a 20 minutos em determinados pontos.

Os serviços estão no caminho entre a Região Metropolitana de Goiânia e municípios do Sudeste goiano. Por isso, a Goinfra recomenda que os condutores saiam com antecedência e reduzam a velocidade ao se aproximarem das áreas em obras.

Na GO-020, as equipes restauram 30,72 quilômetros de pista. O trecho começa na BR-153, em Goiânia, e segue até a GO-414, no distrito de Roselândia, em Bela Vista de Goiás.

A rodovia é utilizada nos deslocamentos entre Aparecida de Goiânia, Goiânia, Senador Canedo, Bela Vista de Goiás e Cristianópolis.

Neste momento, os trabalhos se concentram perto do Posto de Fiscalização do Comando de Policiamento Rodoviário. O local está sinalizado e recebe monitoramento e fiscalização do CPR.

GO-020 também recebe novo viaduto

Outra intervenção ocorre no encontro da GO-020 com a GO-536, no acesso a Senador Canedo. Nesse ponto, a Goinfra constrói um viaduto. A previsão é que a estrutura e a restauração da rodovia sejam entregues durante o segundo semestre de 2026.

Enquanto os trabalhos continuarem, os motoristas devem ficar atentos às alterações no fluxo. Mesmo quando não houver interrupção completa, a presença de máquinas e trabalhadores poderá exigir redução de velocidade.

Onde há obras na GO-330?

Na GO-330, a Goinfra mantém três frentes de serviço. Duas delas são voltadas à recuperação da pista. A primeira está entre Ipameri e o povoado de Roncador, na divisa de Urutaí com Pires do Rio. A segunda começa no entroncamento com a GO-020 e avança até Orizona.

A rota em restauração soma 82,5 quilômetros. A agência estadual pretende concluir os trabalhos ainda neste segundo semestre.

Em alguns pontos, apenas um sentido da rodovia é liberado por vez. O tráfego funciona no sistema “pare e siga”, em que uma equipe interrompe temporariamente os veículos de um lado para permitir a passagem no sentido contrário.

A operação pode provocar retenções de 10 a 20 minutos ao longo do percurso. “Pedimos aos usuários que planejem as viagens e saiam com um pouco mais de antecedência”, afirma a presidente da Goinfra, Eliane Simonini.

Catalão e Ipameri terão pista duplicada

A terceira frente na GO-330 corresponde à duplicação entre Catalão e Ipameri. A obra foi dividida em três etapas. A primeira fase parte do perímetro urbano de Catalão e segue até o entroncamento da rodovia com a GO-305.

Além de considerar o tempo das possíveis retenções, o motorista deve respeitar a sinalização, evitar ultrapassagens arriscadas e manter uma distância segura do veículo à frente.

A recomendação é não tentar recuperar o tempo perdido aumentando a velocidade depois de passar pelo bloqueio. O fluxo pode voltar a diminuir em outros pontos do percurso.

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