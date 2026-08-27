Goiânia alcança 2º lugar no Centro-Oeste em ranking de competitividade dos municípios

Goiânia avançou 27 posições em ranking nacional de competitividade e uma no regional, passando a ocupar o segundo lugar entre os municípios do Centro-Oeste. Em Goiás, a capital lidera o ranqueamento entre as cidades participantes. A sétima edição do Ranking de Competitividade dos Municípios, do Centro de Liderança Pública (CLP), analisa o total de 423 municípios brasileiros que possuem população acima de 80 mil habitantes (IBGE-2025).

A ferramenta mensura a capacidade dos municípios em gerar bem-estar para a população a partir de indicadores que contemplam as áreas de educação, saúde, segurança pública, infraestrutura, inovação e sustentabilidade ambiental. O resultado de Goiânia coincide com avanços registrados pela administração municipal em diferentes áreas, especialmente na saúde, educação, equilíbrio fiscal e investimentos.

Sob o comando de Sandro Mabel, a gestão conseguiu reequilibrar as contas do município e ampliar os investimentos nas áreas da educação e da saúde, principalmente. Na comparação com o ano anterior, os investimentos cresceram 719,39%, passando de R$ 35,7 milhões para R$ 292,9 milhões. Até o final deste ano, serão mais de R$ 1 bilhão em novos investimentos em 2026.

Educação

Na educação, Goiânia permanece entre os 30 melhores municípios do país, na 27ª colocação. No Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), a capital está entre os cinco melhores resultados do Brasil. Entre as ações da gestão estão a criação de 10 mil vagas em Cmeis, melhorias na infraestrutura das unidades por meio do Pafie, avanços na alimentação escolar, entrega de tablets, lousas eletrônicas e aparelhos de ar-condicionado, além da valorização dos profissionais.

Avanços na saúde

Na saúde, a Prefeitura destaca a evolução de 39 posições de Goiânia no pilar Acesso à Saúde. A melhora ocorre após a atual gestão assumir, em janeiro de 2025, uma rede que estava sob intervenção do Estado desde dezembro de 2024.

A Prefeitura também recebeu uma rede com quase metade dos medicamentos necessários em estoque. Atualmente, o índice supera 90%. Entre os avanços estão a implantação do atendimento infantil 24 horas, a ampliação do atendimento aos sábados e investimentos em equipamentos, como aparelhos de raio-X e equipamentos odontológicos.

Também está em curso a construção de uma nova rede municipal de saúde, após décadas sem investimentos significativos em sua estrutura física. O planejamento prevê oito novas e modernas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e 31 Unidades Básicas de Saúde (UBSs).

Inovação e investimentos

A aposta da administração em inovação, boas práticas e sustentabilidade também tem resultado em reconhecimento nacional e internacional. Entre os destaques está a PPP Cidade Inteligente, que prevê R$ 1,4 bilhão em investimentos na capital goiana e levou o 3º lugar no Prêmio UNECE PPP e Infraestrutura 2025, reconhecimento internacional para projetos inovadores e sustentáveis.

No início do mês de agosto de 2026, durante a Feira Latino-Americana do Transporte, em São Paulo, Mabel foi homenageado pela atuação na defesa e no fortalecimento do transporte coletivo. O principal símbolo dessa mudança é a metronização do transporte coletivo, uma das soluções inovadoras da capital. A tecnologia prioriza a passagem dos ônibus em cruzamentos, com apoio de semáforos inteligentes e sincronização do tráfego, reduzindo paradas e dando mais fluidez ao deslocamento dos passageiros.

A capital também acumula prêmios em outras frentes ligadas à gestão pública e à sustentabilidade. Entre os destaques está a PPP Cidade Inteligente, que levou o 3º lugar no Prêmio UNECE PPP e Infraestrutura 2025, reconhecimento internacional para projetos inovadores e sustentáveis. Goiânia também foi premiada no Cidade CSC 2025, em São Paulo, onde recebeu o 1º lugar no Prêmio Banco do Brasil Gestão Inteligente da Região Centro-Oeste, o 2º lugar no Ranking Connected Smart Cities e o Selo Connected Smart Cities – Nível Ouro.

Meio ambiente

A área ambiental também rendeu à capital o título internacional “Tree Cities of the World”, concedido pela FAO e pela Arbor Day Foundation, em reconhecimento às políticas de preservação e manejo de áreas verdes. Com 94 metros quadrados de área verde por habitante, Goiânia também é considerada a segunda cidade brasileira em área verde pelo IBGE, o que se traduz em qualidade de vida e planejamento urbano.

Ranking de Competitividade dos Municípios

Na classificação nacional, Goiânia ocupa agora a 68ª posição. No Centro-Oeste, fica atrás apenas de Cuiabá (MT). A pontuação das duas capitais é próxima: Cuiabá obteve 57,53 pontos, enquanto Goiânia alcançou 56,17 pontos, uma diferença de apenas 1,36 ponto.

O Ranking de Competitividade dos Municípios é composto por 65 indicadores, organizados em 13 pilares temáticos e três dimensões. A primeira dimensão abordada neste estudo, Instituições, é composta por dois pilares: Sustentabilidade fiscal e Funcionamento da máquina pública. A segunda dimensão em análise, Sociedade, é composta por sete pilares: Acesso à saúde, Qualidade da saúde, Acesso à educação, Qualidade da educação, Segurança, Saneamento e, por fim, Meio ambiente. Por último, a terceira dimensão em estudo, Economia, é composta por quatro pilares: Inserção econômica, Inovação e dinamismo econômico, Capital humano e Telecomunicações.

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