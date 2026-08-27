Meio Ambiente

Goiânia reúne investidores e líderes para “destravar” capital sustentável

Sustainable Finance Summit será realizado em 3 de setembro, no Centro Cultural Oscar Niemeyer, com debates sobre mercado de carbono, inteligência artificial, agronegócio e investimentos verdes


Por Carlos Nathan Sampaio em 27/08/2026 - 18:53

Goiânia reúne investidores e líderes para destravar capital sustentável
(Foto: Reprodução)

Goiânia receberá, no dia 3 de setembro, a segunda edição do Sustainable Finance Summit (SFS), considerado um dos principais encontros brasileiros voltados à finança sustentável. O evento será realizado no Centro Cultural Oscar Niemeyer, com atividades programadas das 8h às 21h.

A iniciativa reunirá executivos C-Level, investidores, produtores rurais, startups e representantes do poder público. A proposta é discutir estratégias práticas para atrair investimentos e financiar a transição para uma economia de baixo carbono, aproximando o mercado de capitais, o setor produtivo, a inovação tecnológica e os órgãos reguladores.

Com o conceito “O futuro não se financia sozinho”, o Sustainable Finance Summit pretende enfrentar obstáculos que ainda limitam a ampliação dos investimentos em ativos ambientais. O encontro busca transformar discussões sobre sustentabilidade em soluções capazes de movimentar recursos, gerar negócios de impacto e atender às novas exigências do mercado financeiro.

Um dos diferenciais da edição de 2026 será a participação de um Conselho Curador independente. O colegiado é formado por lideranças ligadas ao mercado financeiro, ao agronegócio, à tecnologia, à regulação e aos órgãos de fomento.

O grupo participa da elaboração de uma programação técnica e plural, direcionada à apresentação de soluções concretas. A curadoria também terá como prioridades a integridade dos debates e o combate ao chamado greenwashing, prática em que empresas, produtos ou projetos são divulgados como ambientalmente responsáveis sem que existam resultados efetivos que sustentem essa imagem.

A programação presencial será exclusiva para até 300 convidados na plenária principal. Paralelamente, o Summit terá transmissão online por meio de uma plataforma digital que será lançada nesta edição.

O novo ambiente virtual não ficará restrito à exibição das palestras. A intenção é que ele funcione de forma permanente como um centro de conhecimento, reunindo dados, análises, artigos e outros conteúdos produzidos pelo Conselho Curador e por parceiros estratégicos.

Com isso, os organizadores pretendem formar uma comunidade técnica dedicada às finanças sustentáveis e manter a troca de informações para além do encontro presencial de 3 de setembro.

“A transição verde deixou de ser uma pauta meramente ambiental para se tornar uma das maiores realocações de capital da nossa geração. O Centro-Oeste brasileiro é um cenário estratégico para liderar essa virada, conectando a força do setor produtivo às novas exigências do mercado financeiro global”, destaca a organização do Summit.

Quatro eixos de discussão

A programação do Sustainable Finance Summit 2026 será dividida em quatro grandes trilhas temáticas. A primeira, denominada Mercado de Capitais & Regulação, abordará instrumentos como blended finance, fundos temáticos e títulos verdes.

Esse eixo também discutirá a regulação internacional, a legislação antidesmatamento da União Europeia, conhecida como EUDR, e os novos marcos de governança relacionados ao International Sustainability Standards Board (ISSB), à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e à taxonomia verde.

A segunda trilha será dedicada à Inovação, Inteligência de Dados & Gestão de Riscos. Entre os assuntos previstos estão o uso da inteligência artificial na produção de relatórios ESG, a rastreabilidade digital, os seguros paramétricos e a aproximação entre empresas de tecnologia climática, as chamadas climate techs, e os fundos de venture capital.

O terceiro eixo, Descarbonização, Indústria Circular & Infraestrutura, discutirá o mercado de carbono, a redução das emissões nas cadeias produtivas, o Escopo 3, a gestão de resíduos e o desenvolvimento de uma indústria sustentável no Cerrado.

Já a quarta trilha, Agro 5.0, Bioeconomia & Ativos de Natureza, será voltada ao financiamento da transição no campo. A programação incluirá debates sobre Fundos de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais (Fiagros), Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRAs), monetização de propriedades sustentáveis, Pagamento por Serviços Ambientais (PSA) e créditos de biodiversidade.

O encontro contará com representantes de órgãos públicos, entidades do agronegócio, gestoras de investimentos, consultorias globais especializadas em riscos, agtechs, fundos de impacto e escritórios de advocacia com atuação no segmento.

O Sustainable Finance Summit se apresenta como um ecossistema de finanças sustentáveis, inovação e transição econômica no Centro-Oeste. Criado para conectar capital a negócios de impacto, o projeto busca aproximar o mercado financeiro, o setor produtivo, a academia, as empresas de tecnologia e o poder público em torno de uma agenda prática para a transição rumo a uma economia de baixo carbono.

A organização ressalta que os temas e participantes divulgados fazem parte da programação prevista e poderão passar por alterações ou adequações até a realização do evento.

Serviço

Evento: Sustainable Finance Summit 2026 — 2ª edição
Data: 3 de setembro de 2026
Horário: Das 8h às 21h
Local: Centro Cultural Oscar Niemeyer, em Goiânia
Formato: Presencial, exclusivo para 300 convidados, e transmissão online pela plataforma digital
Informações e inscrições: www.sustainablefinance.com.br

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