Política

Wilder acusa Márcio Corrêa de trair Bolsonaro e promete manter compromisso com Anápolis

Presidente do PL em Goiás afirma que prefeito rompeu compromisso ao apoiar Daniel Vilela e prevê novos ataques após abertura de processo disciplinar


Lucas de Godoi Por Lucas de Godoi em 27/08/2026 - 19:25

Wilder Morais
Wilder Morais acusa Márcio Corrêa de romper compromisso com o PL após prefeito declarar apoio a Daniel (Foto: Reprodução)

O senador Wilder Morais, presidente do PL em Goiás e candidato ao governo estadual, acusou o prefeito de Anápolis, Márcio Corrêa, de trair o ex-presidente Jair Bolsonaro ao declarar apoio à reeleição do governador Daniel Vilela (MDB). Em pronunciamento direcionado aos anapolinos, Wilder afirmou que preservou o espaço político do prefeito dentro do partido, mas não recebeu a mesma lealdade.

“Mesmo com muita gente me dizendo que eu iria me arrepender, que era melhor trazer o Republicanos para perto, coisa que eu não fiz para não fazer desfeita com o prefeito de Anápolis, o prefeito foi eleito pelo PL, com apoio irrestrito do partido e do presidente Bolsonaro. Hoje, pede voto para outro partido, para deputado, para outro governo e, não duvide, para outro presidente também”, declarou.

Wilder também colocou em dúvida a manutenção dos compromissos assumidos por Márcio Corrêa com as candidaturas do deputado federal Major Vitor Hugo e do deputado estadual Gustavo Gayer. Para o senador, a mudança de posição política do prefeito somente ocorreu porque Bolsonaro está preso e impossibilitado de reagir.

“Não me admira romper também o apoio prometido ao Major Vitor Hugo e ao Gustavo Gayer. Tenho certeza de que isso só aconteceu porque o presidente Bolsonaro está preso injustamente, sem poder reagir. Se estivesse livre, essa coragem não existiria. Jamais Bolsonaro permitiria que alguém que escolheu para caminhar contra o Brasil permanecesse no PL. Certamente seria considerado traidor”, afirmou.

A manifestação ocorre após a Executiva Estadual do PL admitir, por unanimidade, uma representação contra Márcio Corrêa e encaminhar o caso ao Conselho de Ética. A denúncia foi apresentada por um filiado depois de o prefeito declarar apoio a Daniel Vilela, candidato de outro partido ao Governo de Goiás.

A abertura do procedimento não representa condenação ou aplicação imediata de penalidade. O Conselho de Ética será responsável pela instrução do processo, com garantia de contraditório e ampla defesa ao prefeito. A resolução nacional do PL proíbe detentores de mandato eleitos pela legenda de manifestarem apoio público a candidaturas que não integrem as coligações formalizadas pelo partido.

Wilder antecipou que espera uma nova ofensiva política e afirmou que ataques e informações distorcidas deverão circular nos próximos dias. “Eu já aviso: vem mais por aí. Vão inventar, vão distorcer. Quando você vir, já sabe de onde vem e por quê. Mas o medo não me dobra. Já enfrentei coisas bem mais duras na minha vida”, disse.

O senador afirmou ainda que continuará atuando para eleger Flávio Bolsonaro presidente da República e levar desenvolvimento aos municípios goianos. Ao final, procurou separar a disputa partidária de sua relação com Anápolis, onde disse ter investido antes de entrar na política, gerado empregos e destinado recursos durante o mandato no Senado.

“Anápolis, o meu compromisso com você segue de pé, com prefeito ou sem prefeito. Eu não viro as costas para você”, concluiu.

Lucas de Godoi

Jornalista formado pela PUC Goiás. Na Tribuna do Planalto, cobre administração pública e os principais desdobramentos do cenário político em Goiás.

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