Meio Ambiente

Incêndio em área próxima ao Parque Estadual da Serra Dourada já atinge mais de 1,4 mil hectares

Semad afirma que fogo está em propriedades privadas, distante da unidade de conservação e sem risco para o parque; 16 bombeiros atuam no combate aos focos


Andréia Bahia Por Andréia Bahia em 25/08/2026 - 15:40

Incêndio em área próxima ao Parque Estadual da Serra Dourada já atinge mais de 1,4 mil hectares
Incêndio em área próxima ao Parque Estadual da Serra Dourada já atinge mais de 1,4 mil hectares

Um incêndio que atinge uma área próxima ao Parque Estadual da Serra Dourada, na região da Cidade de Goiás, já consumiu mais de 1.400 hectares de vegetação, segundo informações da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Goiás (Semad).

Apesar da proximidade com a unidade de conservação, a secretaria informou que o fogo está distante do parque e não oferece risco à área protegida. Os incêndios ocorrem em áreas privadas, onde foram identificados vários focos em pontos diferentes.

De acordo com a Semad, 16 bombeiros militares estão mobilizados na região para atuar no combate às chamas. As equipes trabalham em áreas distintas e distantes umas das outras, enquanto o avanço do fogo é acompanhado pelas autoridades.

“O incêndio lá já passa de 1.400 hectares. Está longe do parque, não tem risco para a unidade de conservação. Ele está em área privada, vários focos. Estamos com 16 bombeiros militares lá atuando. Áreas diferentes, distantes uma da outra, a gente está monitorando e verificando lá no local”, informou a Semad.

Fogo começou no sábado

O incêndio começou no sábado (22) e permanece sendo combatido. Segundo informações dos bombeiros, alguns focos chegaram a atingir propriedades rurais nas proximidades do parque, mas foram controlados.

Na segunda-feira (24), equipes também atuaram contra um pequeno foco em uma área de mata fechada próxima ao Parque Estadual da Serra Dourada. O local permanece sob monitoramento devido às condições climáticas, que podem favorecer o surgimento de novas ignições.

A Semad reforça, porém, que não há risco para a unidade de conservação neste momento, uma vez que as áreas atingidas pelo incêndio estão distantes dos limites do parque.

Monitoramento continua

As equipes permanecem na região para acompanhar os diferentes pontos de incêndio e evitar que novos focos avancem sobre áreas de vegetação.

O cenário é monitorado pelas forças de combate, especialmente diante das condições de tempo seco, que podem favorecer a propagação das chamas.

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