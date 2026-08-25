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Precisa de carro ou moto para trabalhar? BB faz mutirão para financiar veículos em Goiás

Agências terão atendimento especial para motoristas de aplicativo, taxistas, entregadores e outros profissionais nos dias 26 e 27 de agosto


Redação Tribuna do Planalto Por Redação Tribuna do Planalto em 25/08/2026 - 16:00

Precisa de carro ou moto para trabalhar? BB faz mutirão para financiar veículos em Goiás
(Imagem: Reprodução)

Quem depende de carro ou motocicleta para trabalhar terá dois dias de atendimento especial em Goiás. O Banco do Brasil realiza nesta quarta (26) e quinta-feira (27) o Move BB Day, mutirão voltado ao financiamento de veículos usados na geração de renda.

A ação ocorrerá em 37 agências distribuídas por 11 cidades goianas. As unidades participantes abrirão uma hora antes do horário habitual para receber motoristas de aplicativo, taxistas, entregadores, mototaxistas, motofretistas e outros profissionais.

Durante o atendimento, funcionários do banco explicarão as linhas de crédito disponíveis, os prazos, as taxas e as condições de contratação. A proposta é apoiar tanto a compra do primeiro veículo quanto a troca ou renovação daquele que já é utilizado no trabalho.

“Para muita gente, o veículo é uma ferramenta de trabalho e faz parte da renda da família”, destaca André Schlemmer, superintendente do Banco do Brasil em Goiás.

Ele orienta os interessados a analisarem as opções com atenção antes de contratar o financiamento. Segundo Schlemmer, as equipes estarão disponíveis para esclarecer dúvidas e ajudar cada cliente a encontrar uma alternativa adequada à própria realidade.

Minha cidade não está na lista. Posso participar?

Sim. As demais agências do Banco do Brasil funcionarão no horário normal e também poderão atender os clientes interessados, com acesso às mesmas condições negociais oferecidas durante o mutirão.

A relação das 37 unidades que abrirão mais cedo pode ser consultada no endereço bb.com.br/movebbday. Caso haja feriado municipal ou estadual durante as datas do evento, a agência da respectiva localidade permanecerá fechada.

Financiamento para motoristas e taxistas

A linha Move Brasil Táxi e Aplicativos é destinada a motoristas de aplicativo e taxistas ativos. O prazo para pagamento é de até 72 meses, com carência de até seis meses.

As taxas começam em 0,91% ao mês para mulheres e 0,99% ao mês para homens. A contratação pode ser feita em uma agência do Banco do Brasil ou pelo App BB.

Financiamento para entregadores e mototaxistas

A linha Move Brasil Entregadores e Motoapp atende entregadores, mototaxistas, motofretistas e trabalhadores vinculados a plataformas digitais.

O Banco do Brasil permite financiar até 100% do valor da motocicleta. O pagamento pode ser dividido em até 48 meses, com dois meses de carência.

As taxas partem de 0,90% ao mês para mulheres e de 0,97% ao mês para homens. A solicitação também pode ser realizada pelo aplicativo ou presencialmente nas agências.

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Redação Tribuna do Planalto

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