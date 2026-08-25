Precisa de carro ou moto para trabalhar? BB faz mutirão para financiar veículos em Goiás

Quem depende de carro ou motocicleta para trabalhar terá dois dias de atendimento especial em Goiás. O Banco do Brasil realiza nesta quarta (26) e quinta-feira (27) o Move BB Day, mutirão voltado ao financiamento de veículos usados na geração de renda.

A ação ocorrerá em 37 agências distribuídas por 11 cidades goianas. As unidades participantes abrirão uma hora antes do horário habitual para receber motoristas de aplicativo, taxistas, entregadores, mototaxistas, motofretistas e outros profissionais.

Durante o atendimento, funcionários do banco explicarão as linhas de crédito disponíveis, os prazos, as taxas e as condições de contratação. A proposta é apoiar tanto a compra do primeiro veículo quanto a troca ou renovação daquele que já é utilizado no trabalho.

“Para muita gente, o veículo é uma ferramenta de trabalho e faz parte da renda da família”, destaca André Schlemmer, superintendente do Banco do Brasil em Goiás.

Ele orienta os interessados a analisarem as opções com atenção antes de contratar o financiamento. Segundo Schlemmer, as equipes estarão disponíveis para esclarecer dúvidas e ajudar cada cliente a encontrar uma alternativa adequada à própria realidade.

Minha cidade não está na lista. Posso participar?

Sim. As demais agências do Banco do Brasil funcionarão no horário normal e também poderão atender os clientes interessados, com acesso às mesmas condições negociais oferecidas durante o mutirão.

A relação das 37 unidades que abrirão mais cedo pode ser consultada no endereço bb.com.br/movebbday. Caso haja feriado municipal ou estadual durante as datas do evento, a agência da respectiva localidade permanecerá fechada.

Financiamento para motoristas e taxistas

A linha Move Brasil Táxi e Aplicativos é destinada a motoristas de aplicativo e taxistas ativos. O prazo para pagamento é de até 72 meses, com carência de até seis meses.

As taxas começam em 0,91% ao mês para mulheres e 0,99% ao mês para homens. A contratação pode ser feita em uma agência do Banco do Brasil ou pelo App BB.

Financiamento para entregadores e mototaxistas

A linha Move Brasil Entregadores e Motoapp atende entregadores, mototaxistas, motofretistas e trabalhadores vinculados a plataformas digitais.

O Banco do Brasil permite financiar até 100% do valor da motocicleta. O pagamento pode ser dividido em até 48 meses, com dois meses de carência.

As taxas partem de 0,90% ao mês para mulheres e de 0,97% ao mês para homens. A solicitação também pode ser realizada pelo aplicativo ou presencialmente nas agências.

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