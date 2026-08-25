Avenida Padre Wendel será interditada para construção de bueiro do Córrego Cascavel; veja as rotas alternativas

A Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana (Seinfra), informa que a Avenida Padre Wendel, no Setor Campinas, será interditada a partir deste sábado (29/8) para a construção de bueiro. A obra integra série de intervenções previstas para a canalização de 1,2 quilômetro do Córrego Cascavel no trecho entre as avenidas Castelo Branco e Padre Wendel. A previsão é de que os serviços sejam realizados em até 90 dias.

“Neste momento, a obra de canalização do Córrego Cascavel está 19,66% completa. Atualmente, as equipes trabalham na execução das lajes e paredes da estrutura de canalização e iniciaram os serviços de terraplanagem”, afirma o secretário de Infraestrutura da capital, Francisco Lacerda.

Segundo a Seinfra, a intervenção na avenida inclui a construção de estruturas de drenagem e adequações de bueiros para o escoamento das águas pluviais. Os serviços têm como objetivo melhorar o escoamento de água e contribuir para a prevenção de erosões na região.

De acordo com a superintendente de obras e serviços de infraestrutura, Flávia Ribeiro Dias, a intervenção é necessária para o avanço da obra de canalização do Córrego Cascavel. “É uma obra importante para melhorar a drenagem e dar mais segurança à região. As equipes vão trabalhar para concluir essa etapa no menor prazo possível, com previsão de até 90 dias,” ressaltou.

Rotas

Durante os serviços, será necessário fechar a avenida no trecho da obra para garantir a segurança dos trabalhadores e dos motoristas. A orientação é que os condutores utilizem rotas alternativas durante o período de interdição.“Os motoristas que utilizam a Avenida Padre Wendel terão a possibilidade de seguir pelas rotas alternativas indicadas nos dois sentidos, utilizando as vias do entorno para desviar do trecho interditado e continuar o percurso”, afirma o diretor da Secretaria de Engenharia de Trânsito, Luís Tiago.

No sentido Leste, os condutores deverão sair da Avenida Padre Wendel, virar à esquerda na Avenida São Clemente e seguir pela Avenida Santo Afonso e pela Rua das Laranjeiras. Depois, deverão acessar a Avenida Senador Morais Filho e continuar pela Avenida Sergipe. No sentido Oeste, os motoristas deverão sair da Avenida Sergipe, entrar à direita na Avenida José Hermano, seguir pela Rua das Laranjeiras e pela Avenida Santo Afonso, virar à esquerda na Avenida São Clemente e retornar à Avenida Padre Wendel. Nos trechos em que as rotas se encontram, o tráfego funcionará nos dois sentidos.

LEIA TAMBÉM:

Passou pelo free flow e não sabe se pagou? Nova função da CNH ajuda a conferir