Banco Mercantil abre cerca de 100 vagas para Jovem Aprendiz em todo o país

Oportunidades são para início imediato em agências e áreas administrativas. Contemplam jovens de 16 a 23 anos que buscam a primeira experiência profissional.

O Banco Mercantil, instituição financeira especializada no público 50+, está com inscrições abertas para o Acelera Aprendiz, programa voltado à entrada de jovens no mercado de trabalho. Nesta seleção, são oferecidas cerca de 100 oportunidades para início imediato em todo o país, distribuídas entre agências e áreas administrativas.

Podem participar jovens de 16 a 23 anos em busca da primeira experiência profissional. Os candidatos devem estar cursando o Ensino Médio, Técnico ou Profissionalizante, ter interesse em aprender e desenvolver novas habilidades, além de disponibilidade para jornadas de quatro ou seis horas por dia, de segunda a sexta-feira.

O Acelera Aprendiz combina experiência prática e capacitação teórica. Durante a semana, os participantes atuam quatro dias no Banco Mercantil e dedicam um dia à formação oferecida pela entidade formadora. A jornada é organizada de forma a possibilitar a conciliação entre trabalho e estudos.

As vagas são para início imediato e o contrato pode ter duração de até 24 meses. A contratação é realizada por meio de uma entidade formadora de jovens talentos, parceira e credenciada pelo Ministério do Trabalho, conforme a legislação da aprendizagem.

“O início da trajetória profissional é um momento muito importante e queremos contribuir para que esses jovens tenham acesso não apenas a uma primeira oportunidade de trabalho, mas também a um ambiente que estimule o aprendizado e o desenvolvimento. O Acelera Aprendiz representa uma porta de entrada para quem está começando e busca construir novas possibilidades para o futuro”, afirma Angela Machado, gerente de Capital Humano do Mercantil.

Os jovens contratados terão remuneração compatível com a jornada e vale-transporte. O programa oferece acompanhamento durante a jornada de aprendizagem e a oportunidade de desenvolver novas habilidades, contribuindo para o desenvolvimento pessoal, profissional e social.

Como se candidatar

Os interessados podem se candidatar pela página de recrutamento do Jovem Aprendiz Mercantil clicando aqui. Caso não encontrem uma oportunidade compatível no momento da consulta, podem se cadastrar no Banco de Talentos de Aprendizes para futuras oportunidades. As inscrições permanecem abertas ao longo do ano.

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