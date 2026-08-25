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Empresas de Aparecida ofertam mais de 2 mil vagas de emprego por meio do SIME

Há oportunidades para auxiliar de logística, de produção, auxiliar de serviços gerais e diversas áreas do mercado; vagas são captadas em parceria com o Governo de Goiás


Andréia Bahia Por Andréia Bahia em 25/08/2026 - 15:19

Empresas de Aparecida ofertam mais de 2 mil vagas de emprego por meio do SIME
Empresas de Aparecida ofertam mais de 2 mil vagas de emprego por meio do SIME

A Prefeitura de Aparecida de Goiânia, por meio da Secretaria do Trabalho, inicia a semana com 2.162 vagas de emprego disponíveis pelo Sistema Municipal de Emprego (SIME), nesta semana. As oportunidades contemplam diferentes níveis de escolaridade e áreas de atuação, ampliando as chances de inserção no mercado de trabalho para a população.

A captação de vagas é realizada em parceria com o Governo de Goiás, no âmbito da Secretaria da Retomada e do Programa Mais Emprego. O trabalhador também tem acesso às oportunidades pelo aplicativo Minha Vaga, disponível gratuitamente nas lojas iOS e Android, permitindo candidatura online.

Para consulta presencial das vagas disponíveis, a Secretaria do Trabalho reforça que os interessados devem procurar o SIME diretamente nas unidades dos SACs do município, onde são dadas orientações e realizado o encaminhamento para os processos seletivos.

As vagas são atualizadas diariamente no portal da Secretaria: trabalho.aparecida.go.gov.br. Informações também podem ser obtidas pelo telefone (62) 99194-3491.

Vagas em destaque:

• 320 Auxiliar de logística*
• 266 Auxiliar de produção
• 200 Repositor de mercadorias
• 150 Operador de telemarketing
• 128Motorista de caminhão
• 100Vendedor de Loja
• 95Ajudante de carga e descarga

Outras oportunidades incluem vagas para auxiliar de armazém, vendedor de loja, auxiliar de estoque, auxiliar de Açougueiro, jovem aprendiz, carreteiro, entre outras funções.

Onde se candidatar presencialmente:

 Unidades do SAC (sem agendamento):
Centro, Cidade Administrativa, Parque Flamboyant, Vila Brasília, Veiga Jardim, Cidade Livre e Polo Empresarial.
Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h30.

Unidades Vapt-Vupt (com agendamento):
Garavelo, Buriti Shopping e Araguaia Shopping.
Atendimento de segunda a sexta, das 8h às 17h.
Sábado (Buriti Shopping), das 8h às 13h.

Documentos necessários: RG, CPF, Carteira de Trabalho, comprovante de endereço e telefone para contato.

Empresas interessadas em divulgar vagas no SIME podem entrar em contato pelo WhatsApp: (62) 9 9297-4113.

Acesso digital

O trabalhador também pode realizar o cadastro online pelo site https://webio.aparecida.go.gov.br/, criar seu perfil e emitir a carta de encaminhamento sem sair de casa, garantindo mais agilidade e comodidade no processo de candidatura.

 

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Andréia Bahia

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