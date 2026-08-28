Daniel abre 17 pontos sobre Marconi e 25 sobre Wilder, aponta Quaest

O governador Daniel Vilela (MDB) tem 37% das intenções de voto na disputa pelo Governo de Goiás, segundo pesquisa Quaest divulgada nesta quinta-feira (27). O ex-governador Marconi Perillo (PSDB) registra 20%, enquanto o senador Wilder Morais (PL) aparece com 12%.

O ex-deputado estadual Luis Cesar Bueno (PT) tem 4%. Luciana Amorim (UP) e Danilo Pinheiro (PCO) não pontuaram. Outros 20% dos entrevistados estão indecisos e 7% disseram que pretendem votar em branco, anular ou não comparecer.

Os números são do cenário estimulado, quando os nomes dos candidatos são apresentados aos eleitores.

Na pesquisa espontânea, quando o entrevistado responde sem receber uma lista de candidatos, Daniel é citado por 17%. Marconi aparece com 4% e Wilder, com 3%. Outros nomes somam 1%. Nesse recorte, 74% ainda não sabem em quem votar e 1% declara voto branco, nulo ou que não pretende comparecer.

A Quaest também testou dois cenários de segundo turno. Em uma disputa entre Daniel e Marconi, o governador registra 53% e o tucano, 28%. Os indecisos são 11%, enquanto 8% apontam voto branco, nulo ou ausência.

No cenário entre Daniel e Wilder, o emedebista tem 56% e o candidato do PL, 18%. Nesse confronto, 15% estão indecisos e 11% dizem que votariam em branco, anulariam ou não compareceriam.

O levantamento foi encomendado pela TV Anhanguera e ouviu presencialmente 804 eleitores de Goiás entre os dias 23 e 26 de agosto. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral sob o número GO-06186/2026.