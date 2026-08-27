Zacharias define 1º suplente após renúncia de Thalles Jayme

O deputado federal Zacharias Calil (MDB), candidato ao Senado por Goiás, definiu o médico Leonardo Reis (MDB) como novo primeiro suplente da chapa. Ex-presidente do Conselho Regional de Medicina de Goiás (Cremego), ele substitui o advogado Thalles Jayme, que formalizou a renúncia nesta quarta-feira (26).

A troca encerra uma crise que se arrastava desde o último fim de semana. Zacharias havia afirmado que a saída de Thalles fora discutida entre os dois e decidida em conjunto.

“Ele teve alguma questão dele, mas não foi nada pessoal. Continua meu amigo, a gente trabalhando junto e com o apoio dele”, disse o deputado.

Thalles apresentou outra versão. Negou inicialmente ter renunciado e afirmou que havia sido informado sobre a substituição depois de se recusar a fazer novo aporte financeiro na campanha.

A divergência expôs o desgaste entre os dois e levou a uma troca pública de acusações. Em meio ao impasse, Thalles chegou a afirmar ao jornalista Domingos Ketelbey: “Zacharias não vai me tratar como moleque”.

A renúncia foi oficializada junto à Justiça Eleitoral na quarta-feira. Com a vaga aberta, a campanha de Zacharias fechou a indicação de Leonardo Reis para recompor a chapa.

O novo primeiro suplente é médico e já comandou o Cremego. A escolha mantém a vaga com um nome da área da saúde e do próprio MDB.