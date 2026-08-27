Após flertar com Marconi e Wilder, Zé Mário se acerta com Daniel Vilela

O presidente da Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás (Faeg), José Mário Schreiner (PSD), vai romper o silêncio sobre apoios nos próximos dias. De acordo com a coluna Giro, do jornal O Popular, desta quinta-feira (27), ele vai coordenar a campanha de reeleição do governador Daniel Vilela (MDB) ao Palácio das Esmeraldas.

A decisão encerra um período de afastamento político após Zé Mário ser preterido na escolha do candidato a vice-governador. O ex-senador Luiz do Carmo (PSD) acabou escolhido para a chapa, enquanto o presidente da Faeg passou a ouvir propostas de outros grupos.

Nesse intervalo, Zé Mário recebeu na Faeg o ex-governador Marconi Perillo (PSDB) e o senador Wilder Morais, candidato ao governo pelo PL. Marconi chegou a tentar atrair o dirigente para sua chapa e discutiu uma possível filiação ao PRTB, legenda que também havia oferecido a Zé Mário o comando estadual.

Na última segunda-feira (24), Daniel já havia sinalizado a conciliação com Zé Mário. Em entrevista coletiva, ele disse que esperava “boas notícias” ainda nesta semana. De acordo com o Giro, os últimos detalhes do acordo com Daniel devem ser tratados nesta quinta-feira.

O anúncio oficial chegou a ser cogitado para esta semana, mas Zé Mário quer tempo para mobilizar lideranças do agronegócio antes de formalizar o apoio.

A mudança também deve provocar uma nova licença da presidência da Faeg. Zé Mário havia deixado temporariamente o comando da entidade durante as articulações pela vice, reassumiu após ficar fora da chapa e agora deve voltar a se afastar para atuar na coordenação-geral da campanha.

O acerto, de acordo com a publicação, não significa que todas as diferenças dentro do grupo tenham sido superadas. Aliados de Zé Mário afirmam que a composição foi construída diretamente com Daniel Vilela e que a relação com o ex-governador Ronaldo Caiado (PSD) segue mal resolvida.

A expectativa agora é pela definição da data do anúncio e dos termos da participação de Zé Mário na campanha. A entrada do dirigente deve ampliar a presença de Daniel entre lideranças ligadas ao setor agropecuário.