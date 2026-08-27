Centro de Anápolis fará 25 castrações gratuitas por semana; saiba como entrar na fila

Anápolis inaugurou um novo Centro de Castração e Atendimento Clínico para cães e gatos. Localizada na Avenida Universitária, nº 360, no bairro Maracanãzinho, a unidade oferecerá castrações gratuitas, consultas veterinárias básicas e acompanhamento dos animais durante a recuperação da anestesia.

A estimativa divulgada pela Prefeitura é que sejam realizadas aproximadamente 25 castrações por semana. Todos os animais submetidos ao procedimento também serão microchipados. O serviço, entretanto, funcionará somente por agendamento e não terá estrutura para receber casos de urgência, emergência ou que necessitem de internação.

Para entrar na fila, o tutor deverá inicialmente ser encaminhado por um Centro de Referência de Assistência Social (Cras). Cada morador poderá cadastrar até dois animais. Para protetores independentes da causa animal, o limite será de seis, além da possibilidade de encaminhamento de cães e gatos encontrados nas ruas.

O cadastramento será realizado digitalmente. O primeiro passo é criar o “RG Animal” no Sistema do Cadastro Nacional de Animais Domésticos, conhecido como SinPatinhas, do Governo Federal. O número gerado deverá ser informado no aplicativo Conecta Anápolis, dentro da área “Bem-Estar Animal”.

No sistema, o tutor precisará inserir informações como fotografia, porte, peso aproximado e idade do animal. Depois do preenchimento, o cão ou gato será incluído na fila de atendimento.

Antes da castração, o animal passará por uma consulta e por um hemograma para verificar se tem condições clínicas de enfrentar o procedimento. A data e o horário serão comunicados ao tutor pelo próprio Conecta Anápolis.

A estrutura possui consultórios separados para cães e gatos, evitando o contato entre as espécies durante a espera. O centro também conta com sala para indução anestésica, dois centros cirúrgicos e espaço de recuperação pós-operatória.

Durante a inauguração, a vereadora Seliane da SOS (MDB) afirmou que o serviço deverá atender principalmente famílias de baixa renda, protetores independentes e animais abandonados. Parlamentares também defenderam que a castração contribui para reduzir ninhadas sem assistência e controlar a população de cães e gatos nas ruas.

A Prefeitura informou ainda que continuará utilizando clínicas veterinárias credenciadas para auxiliar no atendimento da demanda. As regras e o passo a passo para o cadastro estão disponíveis no portal oficial do município.