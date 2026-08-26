Anápolis

Vaga de jovem aprendiz no DAIA paga R$ 1,1 mil; confira como concorrer a oportunidade

Oportunidade em Anápolis exige idade de 19 anos e prevê jornada diária de seis horas na área administrativa


Por Carlos Nathan Sampaio em 26/08/2026 - 16:35

Vaga de jovem aprendiz no DAIA paga R$ 1,1 milconfira como concorrer
(Foto: Divulgação)

Jovens que procuram uma oportunidade de ingresso no mercado de trabalho em Anápolis podem concorrer a uma vaga de aprendizagem profissional na área administrativa. A seleção é realizada pelo Instituto Promover (IPHAC), e o posto de trabalho fica no Distrito Agroindustrial de Anápolis (DAIA).

A vaga oferece salário de R$ 1.142,33 e jornada das 8h às 14h, totalizando seis horas diárias. Conforme os requisitos divulgados pelo instituto, os candidatos precisam ter 19 anos. A oportunidade é aberta a pessoas de ambos os sexos.

O comunicado não informa qual empresa instalada no DAIA receberá o aprendiz, quais atividades serão exercidas ou se haverá benefícios além do salário. Essas informações devem ser confirmadas durante o processo seletivo.

Para participar, o interessado deve cadastrar o currículo no site do IPHAC e manter os dados pessoais, escolares e profissionais atualizados. Também é possível solicitar informações pelo telefone (62) 9254-7047. Como a oportunidade pode ser retirada após o preenchimento, a recomendação é conferir a disponibilidade antes de finalizar o cadastro.

O programa de aprendizagem combina atividades práticas em uma empresa com formação teórica. A modalidade é voltada principalmente a jovens que ainda não tiveram experiência profissional e funciona como uma porta de entrada para o primeiro emprego formal.

Além da vaga em Anápolis, o IPHAC divulgou oportunidades de aprendiz administrativo em Goiatuba e Bela Vista de Goiás. Em Goiatuba, o salário é de R$ 761,55, com jornada das 8h às 12h e faixa etária entre 16 e 22 anos. Em Bela Vista, a remuneração é de R$ 1.142,33 e os candidatos devem ter 18 anos.

Também existe uma vaga de estágio para estudantes de Matemática no Jardim América, em Goiânia. A bolsa é de R$ 800, além de auxílio-transporte, para uma jornada de quatro horas por dia.

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