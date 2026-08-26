Saúde

Crianças com comorbidades têm até 31 de agosto para receber proteção contra o Vírus Sincicial Respiratório

Vacina está disponível no Centro Municipal de Vacinação para menores de 2 anos que apresentam condições clínicas de maior risco para formas graves de infecções respiratórias


Andréia Bahia Por Andréia Bahia em 26/08/2026 - 16:37

Crianças com comorbidades têm até 31 de agosto para receber proteção contra o Vírus Sincicial Respiratório
Crianças com comorbidades têm até 31 de agosto para receber proteção contra o Vírus Sincicial Respiratório

A Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), alerta para os últimos dias de vacinação contra o Vírus Sincicial Respiratório (VSR), que segue até 31 de agosto. A medida é destinada a crianças menores de 2 anos com comorbidades que aumentam o risco de desenvolver formas graves de infecções causadas pelo vírus.

As doses são aplicadas no Centro Municipal de Vacinação, no Setor Pedro Ludovico, todos os dias da semana, das 8h às 18h. Para ter acesso, é necessário apresentar documento de identificação do paciente (Certidão de Nascimento, Cartão Nacional de Saúde – CNS ou CPF); relatório, laudo ou prescrição médica, com carimbo, assinatura e respectivo registro profissional do médico, contendo a indicação clínica e a descrição da condição ou o CID-10 correspondente. A estratégia sazonal encerra neste mês, mas a vacinação em crianças prematuras permanece durante todo o ano.

Podem receber o imunizante crianças menores de 2 anos, que apresentem uma das seguintes condições:

– Cardiopatia congênita com repercussão hemodinâmica;
– Doença pulmonar crônica da prematuridade;
– Imunocomprometimento grave (congênito ou adquirido);
– Síndrome de Down;
– Fibrose cística;
– Doenças neuromusculares graves;
– Anomalias congênitas das vias aéreas.

Vírus Sincicial Respiratório (VSR)

O vírus é reconhecido como a principal causa de infecções do trato respiratório inferior em crianças menores de 2 anos, com impacto significativo nas hospitalizações por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG). Segundo o Ministério da Saúde, o vírus é responsável por aproximadamente 75% dos casos de bronquiolite viral aguda e por cerca de 40% das pneumonias registradas durante os períodos sazonais nesse grupo etário.

O Ministério da Saúde incorporou o anticorpo monoclonal nirsevimabe em 2026 e o Sistema Único de Saúde (SUS) passou a ofertá-lo, por meio do Programa Nacional de Imunizações (PNI), a partir de fevereiro, para bebês prematuros (≤36 semanas e 6 dias) e crianças com idade inferior a 24 meses (até 1 ano, 11 meses e 29 dias) com comorbidades, oferecendo proteção durante o período de maior circulação do VSR.

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Andréia Bahia

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