Cidades

3º Mutirão de Atendimento às Famílias: evento que será realizado no sábado (29) terá emissão gratuita de RG e serviços diversificados


Arthur Oliveira Por Arthur Oliveira em 26/08/2026 - 12:35

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A Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Goiás (CGJGO), por meio do Programa Pai Presente, e várias instituições parceiras realizarão no próximo sábado (29), das 9 às 17 horas, na Escola Municipal Professor Paulo Freire, no Jardim Curitiba IV, em Goiânia, mutirão para atendimento às famílias goianas. Os interessados em participar da iniciativa podem se cadastrar, com antecedência, por meio deste link.

Todos os serviços são gratuitos e nesta terceira edição a população em situação de vulnerabilidade social contará com a emissão gratuita de RG (documento de identidade). A 2ª via da certidão de nascimento, casamento e óbito também poderá ser solicitada no local.

O público também terá acesso a reconhecimentos de paternidade, maternidade biológica, socioafetiva e após morte, exames de DNA, mediações de conflitos familiares e orientações jurídicas na área de família (guarda, alimentos, convivência, revisão de pensão e união estável). A coleta de DNA também poderá feita no local sem nenhum custo.

A juíza auxiliar da CGJGO e coordenadora geral do Programa Pai Presente, Vanessa Estrela Gertrudes, participará do mutirão representando o corregedor-geral da Justiça de Goiás, desembargador Marcus da Costa Ferreira.

Parceiros

O mutirão terá ações da Defensoria Pública do Estado de Goiás (DPE-GO), Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (Nupemec), Ministério Público de Goiás (MPGO), representantes do Registro Civil e Secretaria Municipal de Educação de Goiânia (SME).

Para atendimentos específicos é necessário levar os documentos pessoais específicos para cada atendimento.

Arthur Oliveira

Estagiário sob supervisão de Andréia Bahia

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