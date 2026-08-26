Cine Ferroviário de Pires do Rio promove sessões especiais neste fim de semana

O Cine Ferroviário de Pires do Rio, unidade da Secretaria de Estado da Cultura (Secult Goiás), preparou uma programação especial para este fim de semana, com opções para os fãs de faroeste e para toda a família. Entre os destaques estão o clássico “Por um Punhado de Dólares”, dirigido pelo italiano Sergio Leone, e uma seleção de sete curtas de animação voltados ao público infantil.

Na sexta-feira (28/08), a sessão será dedicada ao clássico do faroeste italiano “Por um Punhado de Dólares”. O filme acompanha Joe, um pistoleiro habilidoso que chega a uma pequena cidade dividida por uma violenta disputa entre dois grupos. Ao perceberem seu potencial, ambos tentam contratá-lo. Astuto, Joe decide aceitar as propostas dos dois lados e coloca em prática um plano repleto de confrontos, tensão e reviravoltas.

Já o sábado (29/08) será dedicado às crianças e suas famílias, com a exibição de uma seleção de sete curtas de animação: “Fantasia”, “Latido”, “O Oceanário”, “Ovelha Ovelha”, “Madeira”, “O Mago do Bosque” e “Link”. A programação é uma opção leve e divertida para reunir a família e celebrar o cinema.

Confira a programação:

Sexta-feira (28/08)

19h: Clássico “Por um Punhado de Dólares” (16 anos/dublado)

Sábado (29/08)

16h: Curtas de animação (Classificação livre)

* “Fantasia”

* “Latido”

* “O Oceanário”

* “Ovelha Ovelha”

* “Madeira”

* “O Mago do Bosque”

* “Link”