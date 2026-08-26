Lula tem 39% contra 34% de Flávio e lidera também no 2º turno, aponta pesquisa

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece com 39% das intenções de voto no primeiro turno da eleição presidencial, contra 34% do senador Flávio Bolsonaro (PL), segundo pesquisa Indexa/Broadcast divulgada nesta quarta-feira (26). A vantagem de cinco pontos se repete na simulação de segundo turno entre os dois.

No primeiro turno, o ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD) aparece em terceiro lugar, com 5%. O candidato do Missão, Renan Santos, tem 4%. O ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo) e o escritor Augusto Cury (Avante) registram 1% cada. Os demais candidatos não pontuaram.

Ainda nesse cenário, 6% dos entrevistados disseram estar indecisos ou não saber em quem votar, outros 6% declararam voto branco ou nulo e 4% afirmaram que não iriam votar.

Na comparação com a rodada anterior, divulgada em 26 de julho, Lula oscilou de 41% para 39%, enquanto Flávio avançou de 30% para 34%. A distância entre os dois, portanto, caiu de 11 para cinco pontos percentuais.

Segundo turno

No confronto direto, Lula tem 46% das intenções de voto e Flávio Bolsonaro, 41%. Outros 6% dizem que não iriam votar, 5% escolheriam branco ou nulo e 2% estão indecisos ou não souberam responder.

Em julho, Lula também registrava 46%, enquanto Flávio tinha 39%. O senador avançou dois pontos e reduziu de sete para cinco pontos a distância para o presidente. A oscilação ocorreu dentro da margem de erro.

Lula também aparece à frente nos demais cenários de segundo turno testados. Contra Caiado, o presidente registra 44% a 38%. Diante de Zema, são 45% a 34%. Contra Renan Santos, Lula marca 46% a 34%.

A pesquisa Indexa/Broadcast ouviu 2 mil eleitores por telefone entre os dias 20 e 23 de agosto. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-06366/2026.