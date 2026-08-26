Entidades empresariais reúnem candidatos ao Governo de Goiás em setembro

O Fórum das Entidades Empresariais de Goiás (FEE-GO) reúne, no dia 2 de setembro, os quatro principais candidatos ao Governo de Goiás para uma rodada de apresentação de propostas voltadas ao setor produtivo. O encontro será realizado no Senac Cora Coralina, em Goiânia, a partir das 7h30.

O governador Daniel Vilela (MDB) será o primeiro a participar, às 8h10. Na sequência, serão ouvidos o ex-governador Marconi Perillo (PSDB), às 9h, o ex-deputado estadual Luis Cesar Bueno (PT), às 9h50, e o senador Wilder Morais (PL), às 10h40. A programação deve terminar às 11h20.

Cada candidato terá um bloco individual de 40 minutos. Serão cinco minutos para apresentação inicial, 15 minutos destinados a perguntas e outros 20 minutos para explanação livre e considerações finais.

As perguntas serão as mesmas para os quatro candidatos. Entre os temas previstos estão infraestrutura, com ênfase em energia, meio ambiente, atração de investimentos, tributação e área social, com foco em segurança pública. Os assuntos ainda estão sujeitos a confirmação pela organização.

A ordem de participação seguiu inicialmente o critério alfabético. Houve, porém, uma inversão acertada entre as assessorias de Luis Cesar Bueno e Marconi Perillo. A mediação ficará a cargo da jornalista Alexandra Lacerda, da Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás (Faeg).

Ao final de cada bloco, os candidatos receberão dos presidentes das entidades a Agenda Fórum Empresarial – Governo de Goiás – Eleições 2026, documento elaborado conjuntamente pelas organizações que integram o FEE-GO.

O encontro terá formato reservado e não contará com transmissão ao vivo. O público será formado por diretores e associados das entidades do Fórum, empresários, representantes de conselhos regionais, organizações setoriais convidadas e imprensa.

A organização também decidiu proibir o acesso de cabos eleitorais, militantes e grupos organizados de apoiadores. A distribuição de material de campanha também não será permitida nas dependências do local nem no entorno.

O Fórum das Entidades Empresariais de Goiás reúne oito organizações: Acieg, Adial, Facieg, Faeg, FCDL-GO, Fecomércio-GO, Fieg e Sistema OCB/GO. O evento terá ainda a coparticipação da CDL Goiânia.