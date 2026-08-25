K-pop invade Goiânia: YOUNITE fará show no GO Game Festival

Os fãs de K-pop já podem reservar a data. O grupo sul-coreano YOUNITE voltará a Goiânia para comandar o primeiro show internacional da história do GO Game Festival.

A apresentação será realizada no sábado, 12 de setembro, às 20h, no Passeio das Águas Shopping. O show integra a programação oficial da terceira edição do festival, marcada para ocorrer entre os dias 11 e 13 de setembro.

Quem tiver qualquer ingresso regular válido para o sábado poderá assistir à apresentação. Não será necessário comprar uma entrada específica nem pagar valor adicional para acompanhar o grupo.

Com a novidade, o GO Game expande a proposta para além dos jogos eletrônicos. A cultura coreana entra na programação ao lado de eSports, cosplay, dublagem, feira geek, exposições e experiências interativas. “É uma conquista que mostra o crescimento do festival e nossa capacidade de trazer para Goiânia atrações cada vez mais relevantes”, afirma Ana Claudia Calixto, presidente da Associação Goiana de eSports.

Para ela, a escolha do YOUNITE cria uma conexão entre música, dança, juventude e cultura digital. A presidente também destaca que a cultura sul-coreana já faz parte do cotidiano de uma parcela expressiva do público do festival.

Segunda passagem por Goiânia

O show marcará o retorno do YOUNITE à capital goiana. Em agosto de 2025, o grupo passou pela cidade durante sua primeira turnê brasileira, realizada em sete municípios.

Criado pela empresa Brand New Music, o YOUNITE estreou oficialmente em abril de 2022 com o EP YOUNI-BIRTH. O nome reúne as palavras “you” e “I”, em uma referência à conexão entre o grupo e os fãs.

O repertório inclui músicas como “1 of 9”, “WATERFALL”, “Love It” e “Rock Steady”. O grupo também gravou “BOMBA”, faixa com trechos em português lançada como parte de sua aproximação com os admiradores latino-americanos.

Em maio deste ano, os integrantes apresentaram o EP INYUN Part.1, acompanhado da música principal “POSE!”. A projeção do YOUNITE também aumentou após a participação no reality Road to Kingdom: Ace of Ace, em 2024.

Por que o K-pop ganhou tanto espaço?

Dados divulgados pelo Spotify mostram que o consumo de K-pop no Brasil cresceu 213% entre 2020 e 2025. O fenômeno não ficou restrito às plataformas de música.

A cultura coreana também conquistou espaço na dança, na moda, na beleza, na gastronomia e no audiovisual. Crianças, adolescentes e jovens adultos estão entre os principais públicos desse movimento. “O Gigante de Goiás é um espaço de convivência que vai muito além das compras”, afirma Victória Soares, gerente de marketing do Passeio das Águas. Segundo ela, receber o YOUNITE reforça a presença do shopping no calendário de eventos e cultura pop do Centro-Oeste.

Vai ter foto com o grupo?

Sim, mas essa parte será cobrada separadamente. Após o show, o festival realizará uma sessão especial de fotografias em grupo com os integrantes do YOUNITE.

A experiência terá vagas limitadas e não estará incluída no ingresso convencional do evento. Ela também não fará parte dos benefícios oferecidos pelo ingresso VIP geral do GO Game.

Os preços, as regras de participação e a forma de venda serão divulgados posteriormente pelos canais oficiais do festival.

Além do show internacional, a terceira edição do GO Game terá competições de eSports, experiências com jogos, cosplay, feira geek, exposições e convidados nacionais ligados à internet, à dublagem e à cultura pop.

Serviço

​GO Game Festival 2026 – 3º edição

Data: 11, 12 e 13 de setembro de 2026

Show do YOUNITE: sábado, 12 de setembro, às 20h

Local: Passeio das Águas Shopping – estacionamento coberto

Endereço: Avenida Perimetral Norte, nº 8.303, Goiânia

Acesso ao show: incluído em qualquer ingresso regular válido para o sábado

Sessão de fotos: experiência limitada e vendida separadamente; não incluída nos ingressos convencionais, nem no VIP geral

Ingressos e informações: www.gogamefestival.com.br Instagram: @gogamefestival

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