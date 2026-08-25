Trindade fecha a temporada gastronômica com Vanessa da Mata, Falamansa e Frejat

A cidade de Trindade entra no clima de celebração e recebe, entre sexta-feira (28) e domingo (30), o encerramento da primeira edição da Rota Gastronômica de Goiás. O evento ocupa o Carreiródromo com uma programação que combina culinária regional, música ao vivo e experiências formativas, reunindo público, chefs e artistas em um mesmo espaço.

A proposta vai além da degustação. A Arena Gastronômica concentra mais de 20 expositores locais e pratos do 12º Festival Gastronômico, criando um ambiente que valoriza ingredientes, técnicas e histórias da cozinha goiana. Ao mesmo tempo, o palco principal recebe nomes conhecidos da música brasileira, como Vanessa da Mata, Falamansa e Frejat, que conduzem as noites do evento.

O formato também aposta na troca de conhecimento. As aulas-show, conduzidas por chefs de diferentes regiões do país, aproximam o público dos processos criativos da gastronomia. Entre os convidados estão nomes como Paula Labaki, Jimmy Ogro, Emiliana Azambuja, Marcos Livi e Marco Túlio Abras. A participação é mediante entrada solidária, com doação de alimentos destinados a instituições locais.

O circuito, que passou por cidades como Rio Verde, Cavalcante e Alto Paraíso, chega a Trindade consolidando a proposta de transformar a gastronomia em vetor de turismo e desenvolvimento regional. Durante o percurso, o projeto conectou empreendimentos, estimulou a circulação de visitantes e ampliou a visibilidade da produção local.

Além da programação na arena, o roteiro segue nos estabelecimentos participantes, com menus promocionais que permanecem disponíveis por período determinado. A ideia é prolongar a experiência e incentivar o público a explorar diferentes destinos dentro do estado.

A realização é do Sindtur Goiás, com apresentação do Senac Goiás e apoio de instituições como Fecomércio, Sesc, Sebrae e parceiros do setor produtivo. O projeto integra o Programa Goyazes, iniciativa do Governo de Goiás voltada ao incentivo cultural.

Com expectativa de grande público, o encerramento em Trindade reúne três ingredientes que costumam funcionar sem erro: comida boa, música conhecida e um convite direto para viver a cidade. Quem chega cedo aproveita melhor. Quem fica até o fim sai com a sensação de que ainda tem muita coisa boa no cardápio das próximas edições.

Serviço

Encerramento da Rota Gastronômica — Trindade

Data: 28 a 30 de agosto de 2026

Local: Carreiródromo Municipal

Horários: Arena Gastronômica a partir das 17h | Shows a partir das 19h

Entrada: Solidária, com doação de 2 kg de alimentos

Programação musical: Vanessa da Mata (28), Falamansa (29) e Frejat (30)