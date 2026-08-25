Partiu férias? Azul anuncia 2,5 mil voos extras para o verão

Quem já está planejando as próximas férias terá mais opções para viajar pelo Brasil. A Azul anunciou cerca de 2,5 mil voos extras para a alta temporada de verão, com a oferta de 370 mil assentos adicionais.

A programação especial será realizada entre 5 de dezembro de 2026 e 14 de fevereiro de 2027. As passagens começaram a ser vendidas, e o reforço está concentrado principalmente em destinos turísticos.

Goiás também aparece entre as novidades. A companhia retomará o voo direto entre Goiânia e Fortaleza a partir de 12 de dezembro. As viagens serão realizadas aos sábados durante a alta temporada.

O avião deixará Goiânia às 23h15 e chegará à capital cearense às 2h05. No sentido contrário, a partida está prevista para as 19h45, com pouso em território goiano às 22h35.

A rota elimina a necessidade de conexão para quem pretende viajar entre as duas capitais. Os valores das passagens variam conforme a data, a procura, a modalidade escolhida e a disponibilidade de assentos.

Nordeste domina lista de destinos

As praias nordestinas serão o principal foco da operação de verão. A região concentrará cerca de 1,15 mil voos extras, o que corresponde a 46,7% do reforço anunciado pela Azul.

Entre as dez rotas que receberão mais operações, oito levam a cidades do Nordeste. Maceió ocupa o primeiro lugar entre os destinos, com 698 voos adicionais, somadas as chegadas e partidas de 13 localidades.

O trecho entre Viracopos, no interior de São Paulo, e Salvador terá o maior aumento, com 152 operações extras de ida e volta.

A ligação entre Porto Seguro e Confins aparece logo depois, com 150 voos. Congonhas-Maceió terá 137 operações adicionais, enquanto o trecho Confins-Fortaleza receberá mais 130 voos.

Mais datas e horários para viajar

O Aeroporto de Viracopos, principal centro de conexões da empresa, ganhará 520 voos para 22 destinos. A programação representa uma oferta superior a 81 mil lugares adicionais.

Em Confins, serão 502 operações extras e aproximadamente 75,5 mil assentos. Já o Recife terá mais 214 voos, cerca de 27 mil lugares e conexões adicionais para 13 cidades.

Segundo a Azul, a ampliação permitirá que os passageiros tenham mais alternativas de datas e horários durante as férias. O período costuma registrar maior procura por destinos de lazer e concentração de embarques nos dias próximos ao Natal, ao réveillon e ao início do ano.

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