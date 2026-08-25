Cidades

Auditor fiscal pode ganhar o mesmo que ministros do STF? Corte decide

Categoria tentou afastar os limites estaduais e municipais após a Reforma Tributária, mas pedido foi rejeitado por unanimidade


Redação Tribuna do Planalto Por Redação Tribuna do Planalto em 25/08/2026 - 14:29

Auditor fiscal pode ganhar o mesmo que ministros do STF? Corte decide
(Imagem: Denis Marlon)

Os auditores fiscais de estados e municípios não poderão usar o salário dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) como teto remuneratório. Por unanimidade, a Corte determinou que esses servidores devem continuar respeitando os subtetos definidos em seus respectivos entes federativos.

A decisão foi tomada no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 7.882. A análise aconteceu no Plenário Virtual e terminou no dia 18 de agosto.

O processo foi apresentado por duas entidades representativas de carreiras públicas: a Associação Nacional de Fiscais de Tributos Estaduais e a Confederação Nacional de Carreiras e Atividades Típicas de Estado.

Elas alegavam que a Reforma Tributária, aprovada em 2023, teria transformado a fiscalização tributária em uma atividade de dimensão nacional. Com isso, pediam que os profissionais deixassem de seguir os limites remuneratórios locais e passassem a ter como teto o subsídio dos ministros do STF.

O que o Supremo decidiu?

Relator da ação, o ministro Gilmar Mendes concluiu que a Reforma Tributária não criou uma carreira nacional de auditor fiscal. De acordo com o magistrado, a própria Constituição distribui as responsabilidades da administração tributária entre União, estados, Distrito Federal e municípios.

As novas regras aumentaram a integração entre os órgãos e estabeleceram mecanismos de cooperação, mas não unificaram os cargos, salários ou planos de carreira.

Por essa razão, os ministros entenderam que os auditores fiscais estaduais e municipais continuam vinculados aos subtetos aplicáveis aos servidores de cada localidade. O voto de Gilmar Mendes foi acompanhado por todos os integrantes do julgamento.

Decisão reduz salários?

A decisão não promove, por si só, uma redução geral nos salários dos auditores. Ela mantém o modelo que já estava em vigor e rejeita a tentativa de aplicação automática do teto dos ministros do Supremo à categoria.

O subteto funciona como o valor máximo que pode ser recebido pelo servidor dentro da estrutura do respectivo ente público. Os parâmetros variam conforme as regras constitucionais adotadas em cada estado ou município.

O Supremo também destacou que a Emenda Constitucional 41/2003 permite a adoção desses limites remuneratórios. Assim, o aumento da cooperação entre as administrações tributárias após a reforma não elimina a autonomia de estados e municípios sobre suas estruturas funcionais.

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Redação Tribuna do Planalto

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