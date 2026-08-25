Horóscopo

Horóscopo de setembro de 2026: um mês de transição e ajustes


Arthur Oliveira Por Arthur Oliveira em 25/08/2026 - 13:30

Os astros apontam mudanças no amor e na vida financeira; confira o horóscopo

Setembro de 2026 chega trazendo uma mudança gradual de energia, segundo a astrologia. O mês começa ainda sob a influência da temporada do Sol no signo de Virgem, marcada por uma aura de praticidade, revisão e atenção aos detalhes, mas termina com o Sol em Libra e a primavera iniciando seu curso no Hemisfério Sul.

Segundo a equipe do Astrolink, ao longo das próximas semanas, o céu convida a equilibrar responsabilidades e valorizar o diálogo nas relações. Entre os principais movimentos astrológicos do mês estão a quadratura entre Marte e Saturno, as entradas de Vênus em Escorpião e Mercúrio em Libra, a Lua Nova em Virgem, o início da temporada de Libra e a Lua Cheia em Áries.

Marte em quadratura com Saturno é sobre paciência e tolerância

Logo no primeiro dia do mês, Marte em Câncer forma uma quadratura com Saturno em Áries, um aspecto mais tenso que pode gerar a sensação de que projetos, decisões e iniciativas avançam em um ritmo mais lento do que o desejado.

A recomendação é evitar insistir diante de bloqueios ou tentar acelerar processos à força para minimizar a sensação de frustração. O período favorece revisões de estratégia, reorganização de prazos e a construção de bases mais sólidas antes de seguir adiante.

Vênus entra em Escorpião

No dia 10/09, Vênus ingressa em Escorpião. A correspondência em temas como confiança, intimidade e entrega emocional ganham destaque.

De acordo com o Astrolink, este trânsito não tão longo favorece conversas importantes e a construção de vínculos mais profundos. O desafio está em não confundir intensidade com controle. Questões ligadas a ciúmes, cobranças e necessidade excessiva de segurança podem surgir com mais força durante esse período.

Mercúrio em Libra favorece o diálogo e a diplomacia

Também no dia 10, Mercúrio entra em Libra, inspirando mais diplomacia para a comunicação. Negociações, acordos e conversas delicadas tendem a fluir melhor quando existe disposição para ouvir diferentes pontos de vista.

A combinação entre Mercúrio em Libra e Vênus em Escorpião cria um cenário interessante: enquanto as relações podem ter mais afinidade com um clima de maior profundidade e cumplicidade, a comunicação busca equilíbrio e justiça. Encontrar maneiras de dizer o que precisa ser dito sem transformar o diálogo em confronto torna-se mais possível principalmente se houver sinceridade em jogo.

Lua Nova em Virgem

A Lunação em Virgem acontece no dia 11/09, encerrando o ciclo da temporada solar virginiana. O momento favorece a organização do próprio tempo, cuidados com a saúde e mudanças práticas que possam ser sustentadas no longo prazo. Mais do que estabelecer metas grandiosas, o momento é interessante para prestar atenção às pequenas transformações que podem ser incorporadas ao cotidiano de forma consistente.

Sol em Libra marca o início da primavera

No dia 22, o Sol entra em Libra e o equinócio inaugura oficialmente a primavera no Hemisfério Sul. Cresce a vontade de compartilhar experiências, fortalecer relações e construir acordos mais equilibrados, assim como a sensação de que o ano vai se aproximando da reta final.

Lua Cheia em Áries destaca-se pela intensidade emocional

A Lua Cheia em Áries, no dia 26, é um momento em que uma maior sensibilidade emocional é esperada. O ideal é pisar um pouco no freio e refletir racionalmente para que o lado emocional não ganhe a batalha entre razão e emoção. A busca por independência não deve ignorar o impacto das próprias escolhas sobre as pessoas ao redor.

Marte em Leão encerra o mês com mais iniciativa

Finalmente no dia 27, Marte deixa o setor de Câncer e ingressa em Leão, trazendo uma energia mais criativa, confiante e voltada para a ação. Principalmente se houver sinergia no mapa astral, projetos autorais, iniciativas pessoais, atitudes de coragem e situações que exigem protagonismo tendem a ganhar impulso. A equipe Astrolink ressalta que o período favorece coragem e expressão, desde que não exacerba a competição constante ou dificuldade de compartilhar espaço.

Arthur Oliveira

Estagiário sob supervisão de Andréia Bahia

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