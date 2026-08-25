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“Tenho um netinho”: Miguel Falabella revela segredo guardado por anos

Conhecido como o inesquecível Caco Antibes de Sai de Baixo, artista explicou por que manteve os filhos e os relacionamentos longe da curiosidade pública


Redação Tribuna do Planalto Por Redação Tribuna do Planalto em 25/08/2026 - 14:22

"Tenho um netinho": Miguel Falabella revela segredo guardado por anos
(Foto: Globo/ Fabio Rocha)

O público conhece Miguel Falabella há décadas, seja como o irreverente Caco Antibes de Sai de Baixo, como apresentador do Vídeo Show ou como autor e diretor de grandes produções. Um detalhe importante de sua vida, porém, permaneceu longe dos holofotes durante anos: o artista é pai de dois homens e agora revelou que também já é avô.

Aos 69 anos, Falabella falou abertamente sobre a família durante uma entrevista ao Roda Viva, da TV Cultura. Theo e Cassiano, filhos biológicos de uma amiga do ator, foram mantidos longe da exposição pública por decisão do próprio artista. A paternidade somente foi revelada ao público no ano passado.

Segundo Falabella, a escolha partiu de um princípio simples: ele havia escolhido uma profissão pública, mas os filhos não. O ator afirmou que os dois se tornaram homens incríveis e, durante a conversa, acrescentou uma novidade que surpreendeu os entrevistadores: “Tenho um netinho”.

Por que Miguel Falabella preservou a família?

O cuidado com a privacidade também foi aplicado aos relacionamentos amorosos. Falabella explicou que passou boa parte da carreira evitando rótulos e a transformação de sua vida particular em assunto público.

Para o ator, uma exposição maior poderia ter interferido diretamente em sua trajetória, principalmente durante períodos em que o preconceito contra artistas LGBTQIA+ era ainda mais forte no meio artístico e na televisão. “Não queria ser colocado em uma prateleira”, explicou o artista ao comentar por que evitava falar sobre a orientação sexual e os companheiros. Falabella ressaltou que sempre viveu de maneira confortável com suas escolhas, mas preferiu concentrar a atenção do público no trabalho.

A curiosidade voltou a crescer depois que ele publicou uma foto com Alexandre Altoé. Empresário e influenciador digital, Alexandre tem 39 anos e trabalha no segmento de suplementos e produtos fitness. A imagem provocou grande repercussão nas redes sociais, reação que surpreendeu Falabella. Estado de Minas

Sustos com a saúde

Além das revelações familiares, Miguel Falabella contou que enfrentou recentemente uma pneumonia silenciosa. Ele estava sozinho no Rio de Janeiro quando acordou passando mal e decidiu ir ao hospital em um carro solicitado por aplicativo.

A internação fez o artista refletir sobre a finitude da vida e sobre os trabalhos que ainda deseja realizar. Um deles é um livro dedicado às mulheres que marcaram sua história pessoal e profissional.

Falabella também recordou notícias falsas que circularam ao longo da carreira. Entre elas, boatos de que estaria com HIV e até a informação falsa de que teria morrido em um hospital de São Paulo. Segundo o artista, esses episódios reforçaram sua decisão de proteger a intimidade e manter o foco público em sua produção artística.

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Redação Tribuna do Planalto

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