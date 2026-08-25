Virada no céu! Mercúrio entra em Virgem e mexe com os 12 signos nesta terça (25); confira o horóscopo

Se você estava esperando aquele empurrãozinho para organizar a vida, a terça-feira (25) pode trazer uma energia interessante. Segundo o horóscopo, Mercúrio entra em Virgem e muda o clima astrológico dos próximos dias.

Na astrologia, Mercúrio representa comunicação, pensamento, aprendizado e raciocínio. E existe um detalhe importante: Virgem é um dos signos regidos pelo planeta.

Por isso, esse trânsito é associado a uma mente mais analítica, atenção redobrada aos detalhes e maior disposição para resolver aquilo que estava sendo empurrado para depois.

Mercúrio permanece em Virgem até 10 de setembro.

Mas há uma armadilha: querer analisar, corrigir e aperfeiçoar absolutamente tudo. O desafio será usar o senso crítico para melhorar a vida sem transformar cada pequeno erro em um grande problema.

Veja como seu signo pode aproveitar essa terça-feira:

Áries

Antes de sair resolvendo tudo de uma vez, organize a agenda. A terça pede eficiência, mas não correria. No trabalho, pequenas mudanças podem facilitar bastante sua rotina. No amor, tente não responder no impulso.

Touro

Uma ideia interessante pode finalmente ganhar forma. Aproveite o dia para colocar criatividade em algo concreto. No romance, conversas leves podem aproximar. Solteiros podem perceber alguém com outros olhos.

Gêmeos

Seu planeta regente muda de signo e chama atenção para questões familiares e domésticas. Arrumar a casa, resolver uma pendência ou esclarecer um assunto pode trazer aquela sensação boa de colocar a vida nos trilhos.

Câncer

Falar será importante, mas saber como falar será ainda mais. Uma conversa pode resolver algo que vinha incomodando há algum tempo. No trabalho, atenção a mensagens, documentos e informações importantes.

Leão

Hora de olhar para o bolso. Gastos, prioridades e planos financeiros merecem uma revisão. Antes de comprar por impulso, faça as contas. Profissionalmente, seu valor aparece mais pelos resultados do que pelo barulho.

Virgem

O céu joga a seu favor! Mercúrio chega ao seu signo trazendo mais agilidade mental e vontade de organizar planos. Aproveite para tomar decisões e colocar ideias em prática. Só não transforme organização em obsessão pela perfeição.

Libra

Nem toda resposta precisa aparecer imediatamente. A terça pode trazer uma necessidade maior de silêncio, reflexão e organização interna. No amor, evite criar problemas tentando interpretar cada palavra ou atitude.

Escorpião

Uma conversa com amigos ou colegas pode abrir uma porta interessante. Projetos coletivos ganham força e você pode encontrar apoio onde não esperava. Apenas não deixe a desconfiança impedir uma boa parceria.

Sagitário

Olho na vida profissional! A terça favorece planejamento, metas e decisões relacionadas à carreira. Mostrar organização pode fazer diferença. Só tenha cuidado para não assumir responsabilidades demais tentando provar do que é capaz.

Capricórnio

Novas ideias podem mexer com planos que pareciam definidos. Estudos, viagens e projetos de longo prazo ficam favorecidos. É um bom dia para pesquisar e planejar antes de dar o próximo passo.

Aquário

Chegou a hora de olhar para aquilo que estava sendo evitado. Dinheiro compartilhado, acordos e questões emocionais podem exigir mais clareza. Uma conversa franca pode ser desconfortável no começo, mas libertadora depois.

Peixes

Relacionamentos ganham destaque e pedem diálogo. Você pode perceber detalhes que antes passavam despercebidos, mas cuidado para não procurar problema onde não existe. Nem tudo precisa ser analisado até a última palavra.