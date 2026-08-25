Saúde

Lei cria Junho Vermelho para incentivar doação de sangue

Norma prevê ações de conscientização e iluminação de prédios públicos


Arthur Oliveira Por Arthur Oliveira em 25/08/2026 - 12:00

Junho Vermelho
Hemorio/Divulgação

O mês de junho passará a integrar o calendário de ações de incentivo à doação de sangue. De acordo com a Lei 15.491/2026, o poder público produzirá materiais educativos e campanhas com foco no aumento dos estoques nos hemocentros do país. Outra medida prevista é a iluminação de prédios públicos na cor vermelha.

A lei estabelece ainda que a implementação das ações deverá respeitar a disponibilidade orçamentária e ocorrer de forma articulada entre União, estados, Distrito Federal e municípios.

As atividades também deverão estar alinhadas às diretrizes do Ministério da Saúde.

Segundo o texto, a campanha busca fortalecer as iniciativas de conscientização sobre a necessidade de doações regulares de sangue.

Tais medidas são consideradas essenciais para o atendimento de pacientes em tratamentos médicos, cirurgias, emergências e outras situações que demandem transfusões.

*Com informações da Agência Brasil

Leia mais:

Aviso da Receita pode tirar empresas do Simples Nacional; veja como evitar

Arthur Oliveira

Estagiário sob supervisão de Andréia Bahia

Leia também

HDT Sarampo
Saúde

HDT reforça importância da vacinação para manter Goiás protegido contra o sarampo

25/08/2026
Criança pode usar canetas emagrecedoras? Veja o alerta feito por pediatras
Saúde

Criança pode usar canetas emagrecedoras? Veja o alerta feito por pediatras

24/08/2026
Prefeitura de Goiânia instala armadilhas para ampliar combate ao Aedes aegypti em meio a alta de casos
Saúde

Prefeitura de Goiânia instala armadilhas para ampliar combate ao Aedes aegypti em meio a alta de casos

24/08/2026
Cirurgias eletivas em Goiás saltam de pouco mais de 2 mil em 2018 para mais de 35 mil em 2025
Saúde

Cirurgias eletivas em Goiás saltam de pouco mais de 2 mil em 2018 para mais de 35 mil em 2025

24/08/2026
Goiás recupera cobertura vacinal e supera 90% em imunizantes importantes - Divulgação
Saúde

Goiás recupera cobertura vacinal e supera 90% em imunizantes importantes

24/08/2026
HDT Sarampo
Saúde

HDT reforça importância da vacinação para manter Goiás protegido contra o sarampo

25/08/2026
Junho Vermelho
Saúde

Lei cria Junho Vermelho para incentivar doação de sangue

25/08/2026
TikTok
Tecnologia

TikTok é multado em R$ 153,7 milhões por falhas na proteção de dados de menores

25/08/2026
TCE-GO aprova parecer prévio das contas do Governo de Goiás de 2025 -Reprodução
Concurso

TCE-GO abre concurso com 16 vagas e salários de até R$ 11,8 mil

25/08/2026
Pesquisa