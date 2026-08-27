Eleições 2026

Eleições em Goiás: 16 candidaturas a deputado estadual e federal aparecem como inaptas

Levantamento com 850 registros mostra nove candidaturas inaptas para deputado estadual e outras sete para deputado federal


Andréia Bahia Por Andréia Bahia em 27/08/2026 - 10:20

Eleições em Goiás: 16 candidaturas a deputado estadual e federal aparecem como inaptas
Eleições em Goiás: 16 candidaturas a deputado estadual e federal aparecem como inaptas

Um levantamento com os registros de candidaturas para as eleições de 2026 em Goiás do site do Tribunal Superior Eleitoral, lista divulgada no último dia 24, mostra que 16 candidatos a deputado estadual e federal estão classificados como “Inapto”. Ao todo, foram analisados 850 registros, sendo 590 para deputado estadual e 260 para deputado federal.

Entre os candidatos a deputado estadual, 581 aparecem como concorrendo e nove estão na situação de inapto. Já na disputa por uma vaga na Câmara dos Deputados, são 253 candidatos concorrendo e sete inaptos.

A situação de “inapto” indica que o registro da candidatura não está apto para concorrer nas condições apresentadas na base consultada. A classificação, entretanto, não significa necessariamente que o candidato tenha sido definitivamente impedido de disputar a eleição, já que a situação pode sofrer alterações conforme decisões da Justiça Eleitoral e recursos.

Nove candidaturas inaptas para deputado estadual

Dos 590 registros para a Assembleia Legislativa de Goiás, nove estão classificados como inaptos:

  • Agenor Curado — Novo
  • Alexandre Cruz — Federação PSOL/Rede
  • Ana Paula da 44 — PL
  • Diego Jejees — Federação PSOL/Rede
  • Lisieux — Federação PSDB/Cidadania
  • Margareth Lopes — Republicanos
  • Mauro do Alho — Federação PSOL/Rede
  • Raimundo da Casa da Saúde — PSD
  • Terapeuta Ariel Luz — Federação Brasil da Esperança (PT/PCdoB/PV)

Com isso, as candidaturas classificadas como inaptas representam aproximadamente 1,5% dos 590 registros para deputado estadual.

Sete candidatos a deputado federal estão inaptos

Na disputa pelas vagas de deputado federal, a base reúne 260 registros. Desses, sete aparecem como inaptos, enquanto 253 estão classificados como concorrendo.

São eles:

  • Cabo Lorrane — Federação Renovação Solidária (PRD/Solidariedade)
  • Carlin da Oficina — Republicanos
  • Carlos Maranhão — Federação Brasil da Esperança (PT/PCdoB/PV)
  • Felisberto Tavares — Federação União Progressista (União/PP)
  • Neide Alves — DC
  • Nicolina Tia Nicola — MDB
  • Pedro Sales — PSD

As sete candidaturas correspondem a aproximadamente 2,7% dos registros para deputado federal.

Situação ainda pode mudar

A classificação apresentada no levantamento corresponde à situação dos registros na base consultada e pode ser alterada durante o processo eleitoral.

Por isso, a situação de “inapto” deve ser interpretada como um status do registro da candidatura naquele momento, e não necessariamente como uma decisão definitiva sobre a participação do candidato nas eleições.

Os dados analisados reúnem 850 registros de candidaturas em Goiás para os dois cargos: deputado estadual e deputado federal. Desse total, 834 aparecem como concorrendo e 16 como inaptos.

 

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Andréia Bahia

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