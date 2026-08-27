Canoa vira durante ventania e deixa dois desaparecidos no Rio Paranaíba, em Goiás

Duas pessoas estão desaparecidas após uma canoa virar no Rio Paranaíba, em Corumbaíba, no sul de Goiás. O acidente aconteceu na quarta-feira (26), enquanto três pessoas estavam na embarcação realizando uma pescaria.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a canoa virou após uma combinação de ventania e marola no rio. Uma das pessoas conseguiu sobreviver e chegar ao barranco para pedir socorro. As outras duas não foram localizadas.

O sobrevivente, de 34 anos, teria conseguido se manter na água e se segurado em uma caixa térmica até alcançar a margem. Ele usava colete salva-vidas, segundo informações divulgadas pela imprensa local.

Buscas foram retomadas nesta quinta

Uma equipe com quatro militares do Corpo de Bombeiros de Goiás, sendo dois mergulhadores, foi mobilizada para realizar as buscas pelas duas pessoas desaparecidas.

Durante a madrugada, os trabalhos precisaram ser interrompidos em razão dos ventos fortes na região. As buscas foram retomadas nesta quinta-feira (27).

Uma equipe do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais também participa da operação e está no local com uma embarcação para auxiliar os militares de Goiás.

O acidente aconteceu no município de Corumbaíba, localizado a cerca de 81 quilômetros de Caldas Novas.

Até a última atualização, as duas pessoas que estavam na embarcação continuavam desaparecidas. As equipes permanecem na região realizando buscas no rio.

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