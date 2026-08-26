Tim Curry, de Pennywise e ‘Esqueceram de Mim 2’, morre aos 80 anos

O cinema perdeu um de seus rostos mais reconhecidos — mesmo quando ele estava escondido atrás da maquiagem de um palhaço assustador. Tim Curry, intérprete de Pennywise na adaptação de It: A Coisa lançada em 1990, morreu aos 80 anos.

O ator faleceu na noite de terça-feira (25), em casa, em Los Angeles. A informação foi confirmada por Marcia Hurwitz, empresária e amiga do britânico. Segundo ela, Curry morreu tranquilamente. A causa da morte não foi informada. Associated Press

Muito antes de Bill Skarsgård assumir o papel nos filmes mais recentes, foi Tim Curry quem ajudou a colocar Pennywise no imaginário do público. Com um sorriso ameaçador, maquiagem de palhaço tradicional e uma atuação que alternava humor e crueldade, ele transformou o vilão criado por Stephen King em um dos maiores símbolos do terror.

Mas reduzir a carreira de Tim Curry a Pennywise seria deixar de fora outra atuação que marcou a cultura pop. Em 1975, o ator viveu o excêntrico Dr. Frank-N-Furter em The Rocky Horror Picture Show. O musical enfrentou dificuldades inicialmente, mas ganhou público ao longo dos anos e se tornou um dos maiores filmes cult da história.

Do terror à comédia

A facilidade para interpretar personagens extravagantes, vilões e figuras misteriosas acompanhou Curry durante toda a carreira. Em Esqueceram de Mim 2: Perdido em Nova York, ele viveu o desconfiado gerente do hotel que tenta desmascarar Kevin McCallister, personagem de Macaulay Culkin.

O ator também integrou o elenco de Os Sete Suspeitos, comédia baseada no jogo de tabuleiro conhecido no Brasil como Detetive. Entre os demais trabalhos estão Annie, A Lenda, Muppet Treasure Island e Todo Mundo em Pânico 2.

Tim Curry construiu ainda uma carreira respeitada nos palcos. Ele recebeu três indicações ao Tony por atuações em montagens da Broadway, incluindo Amadeus e Monty Python’s Spamalot. Como dublador, emprestou a voz a dezenas de personagens e conquistou um Daytime Emmy.

Em 2012, Curry sofreu um AVC que afetou sua mobilidade e passou a utilizar cadeira de rodas. Mesmo assim, continuou trabalhando principalmente com dublagem, participou de encontros com fãs e voltou às telas no terror Stream, lançado em 2024.

Nascido em Cheshire, na Inglaterra, em 19 de abril de 1946, o ator também se dedicou à música e lançou álbuns de rock. Tim Curry nunca se casou e não teve filhos.

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