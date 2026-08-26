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Veja a agenda dos candidatos ao Governo de Goiás nesta quarta-feira (26)

Daniel Vilela, Wilder Morais e Marconi Perillo têm compromissos de campanha, sabatinas, gravações, reuniões e carreatas. Luís Cesar Bueno não enviou a programação.


Andréia Bahia Por Andréia Bahia em 26/08/2026 - 07:01

Veja a agenda dos candidatos ao Governo de Goiás nesta quarta-feira (26)
Veja a agenda dos candidatos ao Governo de Goiás nesta quarta-feira (26)

Os candidatos ao Governo de Goiás cumprem nesta quarta-feira (26) uma agenda marcada por compromissos eleitorais em Goiânia e no interior do Estado. Entre as atividades previstas estão sabatinas, entrevistas, gravações para programas eleitorais, reuniões políticas e carreatas.

O candidato à reeleição Daniel Vilela (MDB) começa o dia às 6h, com uma sabatina para a Rádio Interativa, no Setor Bueno, em Goiânia. Às 9h, participa de gravação.

A partir das 12h30, Daniel terá uma sequência de carreatas em municípios da Região Metropolitana e do entorno de Goiânia. A primeira será em Nova Veneza, seguida por Nerópolis, às 13h30; Ouro Verde de Goiás, às 14h30; e Campo Limpo, às 15h30.

À noite, o candidato participa da inauguração do comitê do vereador Virmondes Cruvinel, às 19h, na Praça do Terminal Isidória, em Goiânia. Às 20h, participa do lançamento da candidatura de Henrique César, no Tatersal de Elite, no Setor Nova Vila.

Wilder Morais

O candidato Wilder Morais (PL) terá a maior parte da agenda dedicada à produção de conteúdo eleitoral. Às 7h, participa de gravações para programas eleitorais.

Às 13h30, Wilder participa de uma sabatina na TV Record Brasília, no programa Balanço Geral. No período da tarde, às 15h30, retoma as gravações de programas eleitorais.

Marconi Perillo

O candidato Marconi Perillo (PSDB) concentra os compromissos desta quarta-feira em Goiânia.

Entre 7h e 8h, participa de reuniões com lideranças. Às 8h30, concede entrevista à Rádio Brahma FM. Às 11h, a agenda prevê uma visita ao Camelódromo.

No período da tarde, entre 12h30 e 14h30, Marconi participa de gravações para o programa eleitoral. Às 15h, reúne-se com a coordenação da campanha em Aparecida de Goiânia.

Às 17h, o compromisso é com a coordenação do Plano de Governo. Às 19h, participa de sabatina promovida pelo Sindifisco.

Luís Cesar Bueno

O candidato Luís Cesar Bueno (PT) não enviou a agenda de campanha para esta quarta-feira (26) até o fechamento desta matéria.

Agenda dos candidatos

Daniel Vilela (MDB)

  • 6h – Sabatina para a Rádio Interativa
  • 9h – Gravação
  • 12h30 – Carreata em Nova Veneza
  • 13h30 – Carreata em Nerópolis
  • 14h30 – Carreata em Ouro Verde de Goiás
  • 15h30 – Carreata em Campo Limpo
  • 19h – Inauguração de comitê em Goiânia
  • 20h – Lançamento de candidatura em Goiânia

Wilder Morais (PL)

  • 7h – Gravação de programas eleitorais
  • 13h30 – Sabatina na TV Record Brasília
  • 15h30 – Gravação de programas eleitorais

Marconi Perillo (PSDB)

  • 7h às 8h – Reuniões com lideranças
  • 8h30 – Entrevista à Rádio Brahma FM
  • 11h – Visita ao Camelódromo
  • 12h30 às 14h30 – Gravação para programa eleitoral
  • 15h às 16h – Reunião com a coordenação da campanha em Aparecida de Goiânia
  • 17h – Reunião com a coordenação do Plano de Governo
  • 19h – Sabatina do Sindifisco

Luís Cesar Bueno (PT)

  • Agenda não informada pela campanha.

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Andréia Bahia

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