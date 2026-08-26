Atlético volta a vencer em noite de goleada no Accioly

O placar de 3 a 0 sobre o Botafogo de Ribeirão Preto devolveu a tranqulidade para o ambiente atleticano, que não vencia há três partidas na série B. Foi uma das melhores atuações do time rubronegro, que ganhou duas posições na tabela de classificação, com 36 pontos. Os gols do Dragão foram marcados por Marrony, João Pedro e Adriano Martins. O presidente Adson batista elogiou a postura do Atlético na partida e disse que acredita na continuidade de bons resultados na competição e na classificação entre os seis melhores da série B.

Mesmo com o resultado expresivo alcançado pelo Atlético Goianiense sobre o Botafogo paulista, Adson Batista fez críticas à decisão do técnico Roger Silva, que escalou o volante Henrique Freitas no lugar de um atacante. Adson afirmou que respeita a opção do treinador porque deu certo, mas não aprovou a escolha do técnico. O centroavante Gustavo Coutinho saiu de campo ainda no primeiro tempo, sentindo dores no músculo posterior da coxa direita e preocupa o técnico para a próxima partida contra o Avaí, no próximo domingo, às 16 hs no estádio da Ressacada, em Florianópolis.

Sem Transfer Ban

O Goiás finalmente se livrou do Transfer Ban, punição imposta pela Fifa em função de uma dívida relacionada à contratação do volante Jhonny Lucas em 2023. A partir de agora, o alviverde poderá contar com o centroavante Felipe Clemente, contratado junto ao Gama-DF para ser a solução no comando de ataque esmeraldino, que tem um dos piores ataques da competição. Clemente interessava também ao Sport Recife e ao Náutico, mas o Goiás venceu a concorrência e já poderá contar com o atleta para a partida de sexta-feira contra o São Bernardo na Serrinha. A regularização do atleta deve ser confirmada ainda hoje (quarta-feira), com a publicação de sua contratação no Boletim Interno da CBF.

Mozart Santos tem a partir de agora um elenco reforçado para se recuperar na série B. Além do lateral Marcos Vinícius e do centroavante Felipe Clemente, contratados recentemente, o treinador já pode contar com os jogadores que estavam no Depatamento Médico, como é o caso do volante Lucas Rodrigues e do meia atacante Wellington Rato, que já jogaram alguns minutos contra o Cuiabá no último final de semana. A maior preocupação dos torcedores e de parte da imprensa no mometo não é com o elenco de profissionais, mas com o treinador Mozart Sasntos, que até agora não conseguiu acertar o time esmeraldino. O técnico escala mal e faz escolhas equivocadas na hora de fazer as substituições na equipe.

Em Cuiabá, por exemplo, Mozart escalou o zagueiro Luisão na lateral direita, deixando no banco jogadores especialistas na posição. No segundo tempo, vencendo o jogo, sacou do time todos os atacantes e colocou em campo volantes e jogadores de defesa. Sofreu o empate e por pouco não perdeu a partida. Segundo analistas, essa é a características do treinador esmeraldino. Nos últimos dois anos conseguiu o acesso dirigindo o Mirassol e depois o Coritiba, sempre jogando defensivamente. No Goiás, Mozart Santos ainda não encontrou a melhor formação e a maneira mais eficiente da equipe jogar e alcançar os resultados que o time precisa para chegar ao G6 da competição. Ocorre que o tempo é pouco e se continuar perdendo pontos, dificilmente alcançará os objetivos propostos pela diretoria.

CURTAS

* O Vila Nova antecipou a opção de compra e adquiriu em definitivo o volante Dudu, emprestado ao colorado pela Anapolina. O Vila ficará com 70% dos direitos do atleta, que assinou contrato com o Tigre até novembro de 2029.

* O Goiatuba inicia hoje a disputa por uma vaga na série C em 2027. A primeira partida será realizada esta noite (quarta-feira) em Porto Alegre contra o São José e o jogo de volta acontecerá no estádio Divino Garcia Rosa, em Goiatuba, próximo dia 2 de setembro, quarta-feira da próxima semana.

* O Goiás vive um momento delicado na série B. Está há cinco pontos do Sport, último colocado no G6. Para continuar sonhando com a classificação, não pode perder mais pontos jogando na Serrinha e precisa deresultados positivos jogando fora de Goiânia.

* A torcida do Atlético continua decepcionando. Na vitória de ontem (terça-feira) contra o Botafogo-SP, pouco mais de dois mil torcedores compareceram ao estádio Antônio Accioly para prestigiar a equipe, que goleou o time paulista por 3 a 0.

* Roger Silva, técnico do Atlético Goianiense, espera uma cobrança maior a partir da vitória de contem contra o Botafogo.”A régua vai subir”, avisou o treinador, prevendo mais dificuldades a cada rodada nesta reta final da série B.

* O Bom Jesus é o único time invicto na Divisão de Acesso do campeonato goiano. Nesta quarta-feira, o vice-líder da competição vai a Jussara enfrentar o Tupy, enquano o Rio Verde, que perdeu sua invencibilidade no último domingo para o Morrinhos, vai enfrentar o Goiânia, que faz uma campanha irregular na Divisão de Acesso.