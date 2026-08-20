Foi uma atuação de gala, um presente para a grande nação colorada. A goleada sobre a Ponte Preta por 6 a 0 foi a mais expressiva vitória do Tigre na história do Vila Nova na série B. Com o resultado, o alvirubro se isola como o melhor ataque da competição, com 35 gols assinalados. Foram três gols em cada tempo, marcados por Janderson, André Luiz, Marquinhos Gabriel, Dudu, Everton Galdino e Willian Formiga. Ao contrário dos outros dois clubes da capital, a fase de oscilação do Vila na série B foi passageira, o time está plenamente recuperado e segue firme rumo ao objetivo de conquistar uma vaga na elite dofutebol brasileiro em 2027.

O técnico Guto Ferreira tentou amenizar a euforia do elenco e dos torcedores em relação ao resultado da noite de ontem (quarta-feira) contra a Ponte Preta, lanterna da série B. “Não foi nossa intenção humilhar ninguém, apenas jogamos nosso futebol”, disse o treinador colorado. Mais de nove mil torcedores marcaram presença no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga para prestigiar a exibição colorada contra a Ponte Preta. No próximo domingo, o Vila terá pela frente um dos adversários mais difíceis da competição, principalmente jogando em seu estádio. O Tigre vai a Ponta Grossa enfrentar o Operário, no estádio Germano Krüger, às 18:30 hs.

GOIÁS CONTRATA GOLEADOR

Tentando espantar a crise que se instalou no Goiás, a diretoria contratou o centroavante Felipe Clemente, artilheiro do Gama na série D. Aos 27 anos, o atacante já marcou 11 gols na competição e na temporada, tem 21 gols assinalados com a camisa alviverde do Distrito Federal. Clemente chega por empréstimo até o final da temporada, com preferência para permanecer no Goiás em 2027. Felipe Clemente tem contrato com o Gama até janeiro de 2029. O atacante era disputado pelo Náutico e também pelo Sport Recife.

Para regularizar o jogador, o Goiás terá que resolver a questão do Transfer Ban imposto pela Fifa ao time esmeraldino pelo caso envolvendo o volante Jonny Lucas, que passou pelo Goiás em 2023. Segundo informações, a dívida será quitada nesta quinta-feira. O clube deverá fazer um empréstimo no valor de R$ 20 milhões em uma instituição bancária para resolver o problema com a Fifa e quitar os salários até o final da temporada com jogadores e servidores administrativos. Clemente chega para solucionar um problema crônico no ataque do time esmeraldino, a falta de um goleador no comando de ataque. Para a posição, o Goiás tem Anselmo Ramon e Cadu Mineiro, mas nenhum conseguiu resolver o problema da camisa 9 do alviverde.

TADEU É RESERVA

O técnico Mozart Santos parece ser especialista em contrariar a torcida esmeraldina. Após se recuperar de uma cirurgia, o goleiro Tadeu, ídolo da torcida, seguirá no banco de reservas e terá que “brigar pela posição” com Thiago Rodrigues, agora titular. O técnico parece indeciso em relação à formação do time esmeraldino, até o momento não sabe como utilizar o meia atacante Wellington Rato, que voltou muito bem da cirurgia que foi submetido e já merece a camisa titular no time da Serrinha. “Em relação à Wellington Rato, estamos entendendo que, progressivamente vamos colocando o jogador em campo. Só preciso entender onde o atleta pode render mais”, disse o treinador, como se o Goiás tivesse tempo de sobra para fazer análises demoradas. O time vive uma fase muito ruim, caminhando para continuar mais uma ano na série B e o técnico ainda se acha no direito de deixar no banco de reservas os melhores jogadores.

Lucas Rodrigues e Pedrinho continuam em processo de transição física. Lucas deve ficar à disposição na próxima partida contra o Cuiabá, sábado, às 18:30 hs, na Arena Pantanal, enquanto Pedrinho ainda deve cumprir algumas etapas no processo de sua recuperação. O Goiás terá a difícil missão de somar pontos em Cuiabá, para recuperar o que perdeu na derrota contra o Juventude na Serrinha. Na 11ª posição, só uma vitória interessa ao Goiás para voltar a subir na tabela e continuar sonhando com uma vaga entre os seis melhores da série B.

CURTAS

* Depois de alguns jogos de invencibilidade no comando técnico do Atlético, Roger Silva vive seu primeiro momento de dificuldades, admitindo que o time está apresentando falhas no meio de campo e nas conclusões para o gol.

* Em sete partidas no comando da equipe atleticana, Roger Silva conquistou três vitórias, três empates e foi derrotado em uma oportunidade. Foram 12 pontos ganhos, com 57,15% de aproveitamento. O Dragão não vence há três rodadas e caiu de produção com a chegada dos novos contratados.

* Os clubes goianos não aprendem. Todo ano deixam para fazer contratações no meio da temporada, quando os melhores jogadores já estão empregados. É o que aconteceu com Vila Nova e Atlético na abertura da janela de julho. Ambos contrataram entre oito e dez jogadores, que ainda não se entrosaram em seus respectivos clubes.

* Só o Goiás não contratou o mesmo volume de reforços, por não ter condições financeiras. Mas trouxe o lateral Marcos Vinícius, contratado jungto à Chapecoense e ontem anunciou o centroavante Felipe Clemente, artilheiro do Gama na temporada.

* O técnico Hélio dos Anjos, do Náutico, afirmou que o “Timbu” também tinha interesse na contratação de Felipe Clemente, mas saiu das negociações quando soube do interesse de Sport e Goiás pelo jogador.

* “Clemente é um jogador interessante, pena que o Náutico não tenha condições de concorrer com os outros dois times interessados no jogador”, disse Hélio dosAnjos. O Goiás levou a melhor, acertou a contratação do artilheiro por empréstimo até o final da temporada.