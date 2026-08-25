Se vencer, se aproxima do G6; se perder, classificação fica difícil

A série B do campeonato brasileiro entra em uma fase decisiva, principalmente para equipes que estão em posição intermediária na tabela, como é o caso de Atlético e Goiás. Se quiser continuar sonhando com o G6 e disputar o play off por uma vaga na série A, é preciso vencer todos os jogos em casa e conquistar bons resultados jogando fora de Goiânia. Essa é a missão do Dragão essa noite (terça-feira) contra o Botafogo de Ribeirão Preto-SP, jogo que será realizado no estádio Antônio Accioly a partir das 19h30.

O Atlético é o 11º colocado com 33 pontos ganhos, não dá para negociar o resultado contra o time paulista esta noite. Só a vitória trará tranquilidade ao ambiente rubronegro, que já está tenso porque o time não vence há três partidas. A situação do técnico Roger Silva pode se tornar insustentável com um resultado negativo contra o Botafogo, considerando que a torcida nunca teve plena confiança no treinador. O entendimento entre torcedores e parte da imprensa é que Roger Silva é um técnico em início de carreira, que ainda não tem preparo suficiente para levar o Atlético à elite do futebol brasileiro em 2027.

Mesmo vencendo o Atlético ainda não entra no G6, mas se aproxima do grupo. O problema é que o técnico Roger Silva ainda não encontrou a melhor formação para a equipe que vai a campo esta noite. O último treino não foi suficiente para tirar suas dúvidas para escalar o time titular, mas tudo indica que fará pelo menos duas alterações. O volante Leandro vilela deve entrar no lugar de Cristiano e o meia Henrique Freitas também pode ser escalado para jogar pelo lado direito do ataque. No Botafogo, o técnico Claudio Tencat, que já foi técnico do Atlético, deve aproveitar seu conhecimento da equipe goiana para tentar anular suas principais iniciativas de jogo. Vários jogadores do Botafogo já passaram pelo futebol goiano, como os meias Rafael Gava e Morelli, os atacantes Zé Hugo e Athur Caíque, que já vestiram a camisa do Goiás e o meia Matheus Sales, que já jogaram no Atlético Goianiense.

Transfer Ban

Como aconteceu com o Atlético Goianiense, o pagamento da dívida não foi o suficiente para o Goiás se ver livre do Transfer Ban de imediato. O clube esmeraldino aguarda a liberação da Fifa para regularizar o centroavante Felipe Clemente, contratado junt não deu baixa no processo. A dívida foi paga na última quinta-feira, o Goiás levou o jogador para o Cuiabá na certeza de que poderia utilizá-lo na partida contra o Dourado, mas não foi possível. Agora o alviverde trabalha nos bastidores para resolver a situação e regularizar o atleta antes do jogo contra o São Bernardo na próxima sexta-feira no estádio Hailé Pinheiro.

Há três rodadas sem vencer na série B, o Goiás terá cinco partidas em Goiânia, entre elas, os clássicos conta Vila Nova e Atlético Goianiense. Precisa vencer todos os jogos em casa para confirmar sua reabilitação e continuar na luta por um vaga no G6. O problema do Goiás é o técnico Mozart Santos. O treinador vive mometo de turbulência no comando da equipe esmeraldina, Vem de três resultados negativos e um recorte desfavorável nas últimas seis partidas, onde venceu o Londrina por 1 a 0, depois foram três derrotas e dois empates. Na última partida em Cuiabá, o técnico Mozart Santos foi muito infeliz, tanto na escalação do time que iniciou a partida, como nas substituições realizadas na etapa final. Com dois laterais de ofício no elenco, o técnico preferiu improvisar o zagueiro Luisão na posição. Depois, quando o time vencia por 1 a 0, tirou todos os atacantes e encheu o meio de campo com volantes e jogadores de defesa. O Cuiabá cresceu em campo e empatou o jogo.

CURTAS

* Luisão, que jogou improvisado na lateral direita do Goiás em Cuiabá, recebeu terceiro cartão amarelo nesta partida e cumpre suspensão automática na partida da próxima sexta-feira contra o São Bernardo.

* Outros dois jogadores preocupam o técnico Mozart Santos. Anselmo Ramon e Kadu Souza deixaram a partida sentindo contusões, mas a situação dos jogadores ainda não foi atualizada pelo Departamento Médico do clube.

* O técnico Guto Ferreira, do Vila Nova, parece ter encontrado a melhor formação para o sistema defensivo da equipe. O quinteto defensivo deve ser o mesmo para o jogo contra o Ceará no próximo final de semana.

* Inseguro, o técnico Roger Silva admite dificuldade para definir o time atleticano para a partida desta noite contra o Botafogo-SP. O treinador deve fazer pelo menos uma mudança no setor ofensivo, com a improvisação do meia Henrique freitas no ataque.

* CBF define datas da final do Planalto no Campeonato Brasileiro Feminino. O clube goiano vai enfrentar o Juventude-SE em sua primeira decisão nacional. O primeiro jogo será realizado no próximo domingo (30/08), no estádio Aníbal Batista de Toledo, em Aparecida de Goiânia.

* A segunda partida da final será realizada no dia 05 de setembro, no estádio Batistão. O Planalto poderá se tornar o primeiro time goiano a conquistar o títlo de campeão brasileiro em uma competição de futebol feminino.