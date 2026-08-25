Herivelto Nunes

Se vencer, se aproxima do G6; se perder, classificação fica difícil


Herivelto Nunes Por Herivelto Nunes em 25/08/2026 - 06:56

Atlético G6
Henrique Freitas pode ser novudade no Atlético Goianiense esta noite

A série B do campeonato brasileiro entra em uma fase decisiva, principalmente para equipes que estão em posição intermediária na tabela, como é o caso de Atlético e Goiás. Se quiser continuar sonhando com o G6 e disputar o play off por uma vaga na série A, é preciso vencer todos os jogos em casa e conquistar bons resultados jogando fora de Goiânia. Essa é a missão do Dragão essa noite (terça-feira) contra o Botafogo de Ribeirão Preto-SP, jogo que será realizado no estádio Antônio Accioly a partir das 19h30.

O Atlético é o 11º colocado com 33 pontos ganhos, não dá para negociar o resultado contra o time paulista esta noite. Só a vitória trará tranquilidade ao ambiente rubronegro, que já está tenso porque o time não vence há três partidas. A situação do técnico Roger Silva pode se tornar insustentável com um resultado negativo contra o Botafogo, considerando que a torcida nunca teve plena confiança no treinador. O entendimento entre torcedores e parte da imprensa é que Roger Silva é um técnico em início de carreira, que ainda não tem preparo suficiente para levar o Atlético à elite do futebol brasileiro em 2027.

Claudio Tencati já trabalhou no Dragão e conhece bem o adversário desta noite
Claudio Tencati já trabalhou no Dragão e conhece bem o adversário desta noite

Mesmo vencendo o Atlético ainda não entra no G6, mas se aproxima do grupo. O problema é que o técnico Roger Silva ainda não encontrou a melhor formação para a equipe que vai a campo esta noite. O último treino não foi suficiente para tirar suas dúvidas para escalar o time titular, mas tudo indica que fará pelo menos duas alterações. O volante Leandro vilela deve entrar no lugar de Cristiano e o meia Henrique Freitas também pode ser escalado para jogar pelo lado direito do ataque. No Botafogo, o técnico Claudio Tencat, que já foi técnico do Atlético, deve aproveitar seu conhecimento da equipe goiana para tentar anular suas principais iniciativas de jogo. Vários jogadores do Botafogo já passaram pelo futebol goiano, como os meias Rafael Gava e Morelli, os atacantes Zé Hugo e Athur Caíque, que já vestiram a camisa do Goiás e o meia Matheus Sales, que já jogaram no Atlético Goianiense.

Transfer Ban

Felipe Clemente ainda não foi regularizado
Felipe Clemente ainda não foi regularizado

Como aconteceu com o Atlético Goianiense, o pagamento da dívida não foi o suficiente para o Goiás se ver livre do Transfer Ban de imediato. O clube esmeraldino aguarda a liberação da Fifa para regularizar o centroavante Felipe Clemente, contratado junt não deu baixa no processo. A dívida foi paga na última quinta-feira, o Goiás levou o jogador para o Cuiabá na certeza de que poderia utilizá-lo na partida contra o Dourado, mas não foi possível. Agora o alviverde trabalha nos bastidores para resolver a situação e regularizar o atleta antes do jogo contra o São Bernardo na próxima sexta-feira no estádio Hailé Pinheiro.

Há três rodadas sem vencer na série B, o Goiás terá cinco partidas em Goiânia, entre elas, os clássicos conta Vila Nova e Atlético Goianiense. Precisa vencer todos os jogos em casa para confirmar sua reabilitação e continuar na luta por um vaga no G6. O problema do Goiás é o técnico Mozart Santos. O treinador vive mometo de turbulência no comando da equipe esmeraldina, Vem de três resultados negativos e um recorte desfavorável nas últimas seis partidas, onde venceu o Londrina por 1 a 0, depois foram três derrotas e dois empates. Na última partida em Cuiabá, o técnico Mozart Santos foi muito infeliz, tanto na escalação do time que iniciou a partida, como nas substituições realizadas na etapa final. Com dois laterais de ofício no elenco, o técnico preferiu improvisar o zagueiro Luisão na posição. Depois, quando o time vencia por 1 a 0, tirou todos os atacantes e encheu o meio de campo com volantes e jogadores de defesa. O Cuiabá cresceu em campo e empatou o jogo.

CURTAS

* Luisão, que jogou improvisado na lateral direita do Goiás em Cuiabá, recebeu terceiro cartão amarelo nesta partida e cumpre suspensão automática na partida da próxima sexta-feira contra o São Bernardo.

* Outros dois jogadores preocupam o técnico Mozart Santos. Anselmo Ramon e Kadu Souza deixaram a partida sentindo contusões, mas a situação dos jogadores ainda não foi atualizada pelo Departamento Médico do clube.

* O técnico Guto Ferreira, do Vila Nova, parece ter encontrado a melhor formação para o sistema defensivo da equipe. O quinteto defensivo deve ser o mesmo para o jogo contra o Ceará no próximo final de semana.

* Inseguro, o técnico Roger Silva admite dificuldade para definir o time atleticano para a partida desta noite contra o Botafogo-SP. O treinador deve fazer pelo menos uma mudança no setor ofensivo, com a improvisação do meia Henrique freitas no ataque.

* CBF define datas da final do Planalto no Campeonato Brasileiro Feminino. O clube goiano vai enfrentar o Juventude-SE em sua primeira decisão nacional. O primeiro jogo será realizado no próximo domingo (30/08), no estádio Aníbal Batista de Toledo, em Aparecida de Goiânia.

* A segunda partida da final será realizada no dia 05 de setembro, no estádio Batistão. O Planalto poderá se tornar o primeiro time goiano a conquistar o títlo de campeão brasileiro em uma competição de futebol feminino.

 

Herivelto Nunes

Herivelto Nunes é Jornalista, com Pós Graduação em Gestão de Pessoas, Liderança e Coaching

Leia também

Vila fica no empate. Goiás deixa escapar vitória em Cuiabá
Herivelto Nunes

Vila fica no empate. Goiás deixa escapar vitória em Cuiabá

24/08/2026
SAF transforma a ABECAT em Agro Esporte Clube
Esporte

SAF transforma a ABECAT em Agro Esporte Clube

21/08/2026
Vila Nova humilha Ponte Preta em sua maior goleada na Série B
Herivelto Nunes

Vila Nova humilha Ponte Preta em sua maior goleada na Série B

20/08/2026
Goiás Lourenço sai abalado, depois de mais uma derrota na serie B
Herivelto Nunes

Nova derrota em casa deixa o Goiás longe do G6

19/08/2026
Marrony Atlético
Herivelto Nunes

Atlético e Goiás voltam a campo em busca de reabilitação

18/08/2026
Não recebeu a restituição em nenhum dos quatro lotes? Veja o que isso significa e como regularizar - Marcello Casal JrAgência Brasil
Imposto de Renda

Não recebeu a restituição em nenhum dos quatro lotes? Veja o que isso significa e como regularizar

25/08/2026
Gracinha e Daniel mobilizam primeiras-damas nesta terça
Política

Gracinha e Daniel mobilizam primeiras-damas nesta terça

25/08/2026
CIEE oferece 414 vagas de estágio e aprendizagem em Goiás
Emprego

CIEE oferece 414 vagas de estágio e aprendizagem em Goiás

25/08/2026
Candidatos ao governo de Goiás intensificam agendas com entrevistas, reuniões e atos de campanha nesta terça (25)
Eleições 2026

Candidatos ao governo de Goiás intensificam agendas com entrevistas, reuniões e atos de campanha nesta terça (25)

25/08/2026
Pesquisa