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Governo prorroga Desenrola Brasil 2.0 até 31 de agosto para renegociação de dívidas

Governo prorroga Desenrola Brasil 2.0 até 31 de agosto para renegociação de dívidas; medida não exige novos recursos públicos


Fábio Prado Por Fábio Prado em 04/08/2026 - 18:03

Governo prorroga Desenrola Brasil 2.0 até 31 de agosto para renegociação de dívidas
Governo prorroga Desenrola Brasil 2.0 até 31 de agosto para renegociação de dívidas

Prazo adicional permite que consumidores concluam negociações com bancos; medida não exige novos recursos públicos.

O Ministério da Fazenda prorrogou oficialmente o prazo do programa Desenrola Brasil 2.0 até 31 de agosto. A medida foi publicada em portaria no Diário Oficial da União no sábado (1º). O programa permite a renegociação de dívidas bancárias com condições facilitadas .

Com a prorrogação, as regras do Desenrola permanecem inalteradas. A extensão vale exclusivamente para instituições financeiras que tenham celebrado, até 30 de julho, no mínimo mil operações de crédito com garantia do Fundo de Garantia de Operações (FGO) .

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou que a medida não exigirá novos aportes públicos ao FGO. Os recursos já destinados ao programa são suficientes para atender à demanda prevista . O objetivo é permitir que pessoas que já iniciaram negociações com os bancos consigam concluir o processo de regularização .

O ministro destacou que a prorrogação também beneficia quem pretende contratar financiamentos. Entre os beneficiados estão motoristas de aplicativo, taxistas, entregadores e caminhoneiros que querem trocar de veículo pelo Programa Move Brasil .

O Desenrola Brasil 2.0 reúne diferentes modalidades de renegociação. No Desenrola Famílias, podem participar pessoas com renda mensal de até cinco salários mínimos (R$ 8.105) que tenham dívidas contratadas até janeiro de 2026 e em atraso entre 90 dias e dois anos. Os descontos variam de 30% a 90%, com juros limitados a 1,99% ao mês e parcelamento em até 48 vezes .

O programa também contempla estudantes com contratos do Fies em atraso, micro e pequenas empresas com operações vinculadas ao Pronampe ou Procred, e pequenos produtores rurais no Desenrola Rural.

A renegociação de dívidas pelo Desenrola Brasil 2.0 pode ser feita diretamente nos canais oficiais dos bancos participantes, como aplicativos, internet banking, agências e telefone . O programa é voltado para pessoas com renda de até cinco salários mínimos (R$ 8.105) e dívidas em atraso entre 90 dias e dois anos, com descontos que podem chegar a 90%. Para mais informações sobre as condições e documentos necessários, os interessados devem consultar o site do Ministério da Fazenda ou a instituição financeira onde a dívida foi contraída. O prazo final para adesão é 31 de agosto.

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