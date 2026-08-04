Governo prorroga Desenrola Brasil 2.0 até 31 de agosto para renegociação de dívidas

Prazo adicional permite que consumidores concluam negociações com bancos; medida não exige novos recursos públicos.

O Ministério da Fazenda prorrogou oficialmente o prazo do programa Desenrola Brasil 2.0 até 31 de agosto. A medida foi publicada em portaria no Diário Oficial da União no sábado (1º). O programa permite a renegociação de dívidas bancárias com condições facilitadas .

Com a prorrogação, as regras do Desenrola permanecem inalteradas. A extensão vale exclusivamente para instituições financeiras que tenham celebrado, até 30 de julho, no mínimo mil operações de crédito com garantia do Fundo de Garantia de Operações (FGO) .

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou que a medida não exigirá novos aportes públicos ao FGO. Os recursos já destinados ao programa são suficientes para atender à demanda prevista . O objetivo é permitir que pessoas que já iniciaram negociações com os bancos consigam concluir o processo de regularização .

O ministro destacou que a prorrogação também beneficia quem pretende contratar financiamentos. Entre os beneficiados estão motoristas de aplicativo, taxistas, entregadores e caminhoneiros que querem trocar de veículo pelo Programa Move Brasil .

O Desenrola Brasil 2.0 reúne diferentes modalidades de renegociação. No Desenrola Famílias, podem participar pessoas com renda mensal de até cinco salários mínimos (R$ 8.105) que tenham dívidas contratadas até janeiro de 2026 e em atraso entre 90 dias e dois anos. Os descontos variam de 30% a 90%, com juros limitados a 1,99% ao mês e parcelamento em até 48 vezes .

O programa também contempla estudantes com contratos do Fies em atraso, micro e pequenas empresas com operações vinculadas ao Pronampe ou Procred, e pequenos produtores rurais no Desenrola Rural.

A renegociação de dívidas pelo Desenrola Brasil 2.0 pode ser feita diretamente nos canais oficiais dos bancos participantes, como aplicativos, internet banking, agências e telefone . O programa é voltado para pessoas com renda de até cinco salários mínimos (R$ 8.105) e dívidas em atraso entre 90 dias e dois anos, com descontos que podem chegar a 90%. Para mais informações sobre as condições e documentos necessários, os interessados devem consultar o site do Ministério da Fazenda ou a instituição financeira onde a dívida foi contraída. O prazo final para adesão é 31 de agosto.

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