CNU 2 divulga nova classificação com 702 vagas remanescentes e adicionais

Lista contempla candidatos para o Ministério da Gestão e o INSS; convocação segue ordem de notas e critérios de cotas.

A Escola Nacional de Administração Pública (Enap), vinculada ao Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), divulgou uma nova classificação de candidatos aprovados na segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado (CNU 2) . O Edital nº 228/2026 foi publicado no Diário Oficial da União na última sexta-feira (31) .

Ao todo, são 702 pessoas classificadas, sendo 242 em vagas imediatas remanescentes e 460 em vagas imediatas adicionais, com lotação no Ministério da Gestão e no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) . A nova lista reflete a movimentação da fila de espera e a recomposição de vagas não preenchidas em convocações anteriores, além do acréscimo de vagas autorizadas pelo MGI .

A convocação segue rigorosamente a ordem de notas, a disponibilidade da lista de espera e os critérios de proporcionalidade das vagas reservadas (cotas) . Os classificados devem observar os procedimentos, prazos e demais orientações dos atos administrativos de convocação de cada cargo .

Distribuição das vagas

Para o Ministério da Gestão, o edital contempla o cargo de analista técnico-administrativo, que exige nível superior em qualquer área de formação . São 208 vagas imediatas remanescentes e 300 vagas imediatas adicionais . A carreira transversal supervisionada pelo MGI unifica os cargos administrativos de nível superior .

Já para o INSS, são 194 vagas, sendo 34 remanescentes e 160 adicionais, para o cargo de analista do seguro social . As vagas abrangem diversas especialidades, como serviço social, fisioterapia, psicologia, terapia ocupacional, tecnologia da informação, engenharia, direito, contabilidade, administração e estatística .

A segunda edição do CNU, realizada no segundo semestre de 2025, ofertou inicialmente 3.652 vagas em 32 órgãos federais . O processo seletivo reservou vagas a pessoas negras, com deficiência, indígenas e quilombolas, e adotou equiparação de gênero para garantir a participação proporcional de mulheres na fase discursiva .

Os candidatos classificados devem acompanhar os atos de convocação e prazos no site da Enap e no Diário Oficial da União. A lista completa dos aprovados está no Edital nº 228/2026. Para informações sobre procedimentos e documentação, os convocados devem consultar os canais oficiais do MGI e do INSS. Candidatos que aguardam novas chamadas podem continuar acompanhando as listas de espera, que podem ser reabertas conforme novas autorizações de vagas.