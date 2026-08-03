Anápolis retorna às aulas na quarta (5) com ampliação de vagas, obras e reforço na rede municipal

Segundo semestre letivo começa com novas unidades, contratação de professores e investimentos em infraestrutura.

A rede municipal de educação de Anápolis inicia o segundo semestre letivo de 2026 na próxima quarta-feira (5) com uma série de ações voltadas à melhoria do ensino. A Prefeitura anuncia ampliação da oferta de vagas, investimentos em infraestrutura e reforço das equipes escolares com novos professores, auxiliares de educação e cuidadores.

Neste início de semestre, a Prefeitura ampliou a oferta de vagas na rede municipal de ensino, resultado da expansão de unidades e da reorganização da capacidade de atendimento em diferentes regiões da cidade. Ao todo, foram abertas 539 novas vagas, sendo 168 na extensão do CMEI José Cupertino de Paula, 68 no CMEI Professora Leonor Marques (Jardim Itália), 84 no CMEI Cristiane Alves de Almeida (Vivian Parque), 48 no CMEI Rainha da Paz (Vivian Parque e Paraíso), 52 no CMEI Jandira Bretas (Vila João Luiz) e 45 no CMEI Air Borges . A ampliação foi acompanhada pela contratação de profissionais da educação, garantindo o funcionamento das novas turmas.

Além disso, existem outras 376 vagas de educação infantil remanescentes, distribuídas em diversas regiões do município, com a maior parte voltada para o Infantil V. A reorganização da rede, a instalação de salas modulares e a lotação de novos professores e auxiliares viabilizaram essa oferta. No Ensino Fundamental, o número de vagas remanescentes chega a 2.714 .

O prefeito Márcio Corrêa destaca que os avanços são resultado de investimentos em infraestrutura e inovação. “Estamos ampliando o acesso à educação e oferecendo melhores condições de ensino para nossos estudantes da rede municipal. Esse é nosso compromisso, assegurar mais oportunidades e uma educação cada vez melhor”, afirma.

Entre as ações em andamento, está a construção da Escola Municipal de Tempo Integral Flor do Cerrado, no Portal do Cerrado, com capacidade para atender até 455 estudantes. O projeto prevê 13 salas de aula, biblioteca, salas multiuso, refeitório e quadra poliesportiva . Avança também a reconstrução da Escola Municipal Rodolf Mikel Ghannam, no Bairro Paraíso, que atenderá 780 estudantes com 12 salas, biblioteca, laboratório de informática e pátio coberto .

Outro investimento é a construção da Escola Municipal de Tempo Integral Divino Carvalheiro Leite, no Setor Industrial Munir Calixto, com capacidade para 490 estudantes e 18 salas de aula . A educação infantil também segue em expansão com a construção do novo CMEI no Jardim Primavera 2ª Etapa, que contará com oito salas e estrutura para atender crianças do Infantil I ao V.

A rede municipal também passa a contar com a Casa do Futuro, Centro de Inovação e Robótica inaugurado em parceria com o Governo de Goiás. O espaço oferecerá formação em robótica, programação, inteligência artificial, impressão 3D e realidade virtual.

As aulas da rede municipal de Anápolis começam na quarta-feira (5). Pais e responsáveis devem verificar a documentação exigida para matrícula nas unidades escolares. As vagas remanescentes podem ser consultadas diretamente na Secretaria Municipal de Educação ou nas escolas da rede. A Casa do Futuro oferecerá cursos gratuitos de robótica e programação para estudantes da rede; informações sobre inscrições devem ser acompanhadas pelos canais oficiais da Prefeitura.

LEIA MAIS:

Flávio admite encontro com Vorcaro após prisão e diz que foi encerrar aporte a filme de Bolsonaro

Israel é eleito o país mais impopular do mundo; imagem é manchada por guerra e mortes de civis e jornalistas