Educação

Professores da rede estadual recebem progressão na carreira

Benefício é concedido de forma automática a cada dois anos e contempla 1.997 profissionais com acréscimo de salário, conforme legislação estadual


Redação Tribuna do Planalto Por Redação Tribuna do Planalto em 03/08/2026 - 16:42

progressão professores
Progressão na carreira contempla 1.997 professores da rede estadual

O Governo de Goiás, por meio da Secretaria da Educação (Seduc), concede progressão com ascensão na carreira e acréscimo de salário a 1.997 professores da rede pública estadual. O benefício é atribuído com base nos critérios estabelecidos pelo artigo 76 da Lei Estadual nº 13.909, de 25 de setembro de 2001, com redação dada pela Lei Estadual nº 23.068, de 11 de novembro de 2024, que regulamenta o plano de carreira dos profissionais da educação estadual.

A progressão funcional dos ocupantes do cargo de professor da rede estadual de ensino ocorre de forma automática a cada dois anos de efetivo exercício, para fins de evolução na carreira. Os professores contemplados são dos cargos Classe III e Classe IV. O impacto na folha de pagamento da Educação, neste mês de agosto, será em torno de R$ 432 mil.

Dentro do plano de carreira do Magistério, com a progressão, os professores contemplados passam a receber um acréscimo de 2% nos seus vencimentos. Nas progressões divulgadas na sexta-feira (31/7), por meio da Portaria Seduc nº4850, publicada no suplemento do Diário Oficial de Goiás, os professores também mudam de nível dentro da carreira.

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Em agosto, começa a efetivação dos professores convocados no concurso público de 2022 para o cargo de Professor Classe III. Foram 225 aprovados no certame, que tiveram seus nomes divulgados no Diário Oficial do dia 2 de julho deste ano. Com esta etapa, o número de convocados ultrapassa cinco mil, contemplando as 40 Coordenações Regionais de Educação (CREs). Os convocados receberão as orientações por e-mail e deverão realizar o peticionamento eletrônico da documentação exigida diretamente na plataforma do SEI Goiás.

Algumas etapas permanecem presenciais, como a perícia médica, a validação do diploma de curso superior e o preenchimento dos formulários de acumulação de cargos, conforme previsto no edital. Em caso de dúvidas, os candidatos podem entrar em contato pelos telefones (62) 3220-9592 e (62) 98102-9391 (WhatsApp) ou com a Coordenação de Apoio Técnico pelo número (62) 3220-9586.

 

Redação Tribuna do Planalto

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