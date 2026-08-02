Educação

Goiás soma 2,6 mil candidatos ao Fies no segundo semestre; convocados têm prazo até 4 de agosto

Estado acompanha seleção nacional que reuniu mais de 127 mil estudantes. Quem não foi chamado na primeira lista seguirá na disputa por meio da lista de espera


Redação Tribuna do Planalto Por Redação Tribuna do Planalto em 02/08/2026 - 16:00

Foto: Luis Fortes/MEC

O segundo processo seletivo do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) em 2026 atraiu 2.600 candidatos em Goiás. Agora, os estudantes convocados na chamada regular precisam cumprir a próxima etapa da seleção: complementar as informações cadastrais até o dia 4 de agosto para garantir a continuidade no processo.

Depois dessa etapa, será necessário apresentar a documentação à Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento (CPSA) da instituição de ensino onde o candidato foi aprovado. Na sequência, o estudante deverá comparecer ao banco responsável para formalizar o contrato de financiamento, seguindo o cronograma estabelecido pelo programa.

Quem não foi selecionado na primeira chamada permanece na disputa. Os candidatos passam automaticamente para a lista de espera, que fará novas convocações entre 7 de agosto e 24 de setembro. Durante esse período, é responsabilidade do estudante acompanhar o resultado pelo sistema eletrônico do Fies.

Em todo o país, o programa contabilizou 127.175 participantes, que registraram 315.431 opções de cursos, já que cada candidato pôde escolher até três graduações. As mulheres representam a maioria dos inscritos, com 67,5% das candidaturas.

Os dados também mostram a diversidade do processo seletivo. Mais de 72 mil participantes se autodeclararam pretos ou pardos. Também participaram 666 indígenas, 1.808 quilombolas e 5.248 pessoas com deficiência. São Paulo, Bahia, Minas Gerais, Ceará e Rio de Janeiro lideram o número de inscrições.

Nesta edição, metade das vagas continua reservada ao Fies Social, modalidade destinada a estudantes inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) com renda familiar de até meio salário mínimo por pessoa. Nesses casos, o financiamento pode chegar a 100% do valor das mensalidades.

O programa também mantém a reserva de vagas para pessoas com deficiência, indígenas, quilombolas e candidatos autodeclarados pretos e pardos. Os estudantes que concorrem às vagas destinadas às pessoas com deficiência deverão apresentar laudo médico com a classificação da deficiência conforme o Código Internacional de Doenças (CID).

Criado pelo Ministério da Educação, o Fies financia cursos de graduação em instituições privadas de ensino superior com avaliação positiva no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes), ampliando o acesso ao ensino superior para estudantes que não conseguem custear integralmente a formação.

Redação Tribuna do Planalto

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