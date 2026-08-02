Motociclista morre após acidente seguido de incêndio entre carro e moto em Goiânia

Um acidente entre um carro e uma motocicleta terminou de forma trágica na madrugada deste domingo (2), no Jardim Balneário Meia Ponte, em Goiânia. A colisão provocou um incêndio que destruiu grande parte dos veículos e resultou na morte de um motociclista de 21 anos.

O Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO) foi acionado por volta da 1h35 para atender a ocorrência na Avenida Agenésio de Lima Brito. Quando as equipes chegaram ao local, encontraram o automóvel e a motocicleta tomados pelas chamas.

Enquanto os bombeiros de resgate avaliavam a vítima, outra equipe iniciou o combate ao fogo para impedir que o incêndio se espalhasse. As chamas foram controladas rapidamente, mas os veículos já haviam sofrido danos severos.

Após extinguir o incêndio, os militares realizaram o rescaldo e fizeram a limpeza da pista, removendo o óleo derramado pelos veículos. A medida teve como objetivo evitar novos acidentes, principalmente envolvendo motociclistas que trafegavam pela região.

O condutor da motocicleta não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local do acidente. Já o motorista do carro não foi encontrado quando as equipes de emergência chegaram.

Com o encerramento da atuação do Corpo de Bombeiros, a ocorrência ficou sob responsabilidade da Polícia Militar, que isolou a área para os procedimentos legais. Um telefone celular localizado próximo ao corpo da vítima foi recolhido pelos bombeiros e entregue aos policiais.

As causas da colisão e o paradeiro do motorista do automóvel serão apurados pelas autoridades responsáveis.