Cidades

Motociclista morre após acidente seguido de incêndio entre carro e moto em Goiânia

Colisão ocorreu durante a madrugada no Jardim Balneário Meia Ponte. Bombeiros controlaram as chamas e realizaram a limpeza da pista para evitar novos acidentes


Redação Tribuna do Planalto Por Redação Tribuna do Planalto em 02/08/2026 - 12:56

Foto: CBMGO
Foto: CBMGO

Um acidente entre um carro e uma motocicleta terminou de forma trágica na madrugada deste domingo (2), no Jardim Balneário Meia Ponte, em Goiânia. A colisão provocou um incêndio que destruiu grande parte dos veículos e resultou na morte de um motociclista de 21 anos.

O Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO) foi acionado por volta da 1h35 para atender a ocorrência na Avenida Agenésio de Lima Brito. Quando as equipes chegaram ao local, encontraram o automóvel e a motocicleta tomados pelas chamas.

Enquanto os bombeiros de resgate avaliavam a vítima, outra equipe iniciou o combate ao fogo para impedir que o incêndio se espalhasse. As chamas foram controladas rapidamente, mas os veículos já haviam sofrido danos severos.

Após extinguir o incêndio, os militares realizaram o rescaldo e fizeram a limpeza da pista, removendo o óleo derramado pelos veículos. A medida teve como objetivo evitar novos acidentes, principalmente envolvendo motociclistas que trafegavam pela região.

O condutor da motocicleta não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local do acidente. Já o motorista do carro não foi encontrado quando as equipes de emergência chegaram.

Com o encerramento da atuação do Corpo de Bombeiros, a ocorrência ficou sob responsabilidade da Polícia Militar, que isolou a área para os procedimentos legais. Um telefone celular localizado próximo ao corpo da vítima foi recolhido pelos bombeiros e entregue aos policiais.

As causas da colisão e o paradeiro do motorista do automóvel serão apurados pelas autoridades responsáveis.

Redação Tribuna do Planalto

O Tribuna do Planalto, um portal comprometido com o jornalismo sério, ágil e confiável. Aqui, você encontra análises profundas, cobertura política de bastidores, atualizações em tempo real sobre saúde, educação, economia, cultura e tudo o que impacta sua vida. Com linguagem acessível e conteúdo verificado, a Tribuna entrega informação de qualidade, sem perder a agilidade que o seu dia exige.

Leia também

Derramamento de biodiesel mantém trecho da GO-403 interditado no sentido Senador Canedo
Cidades

Derramamento de biodiesel mantém trecho da GO-403 interditado no sentido Senador Canedo

02/08/2026
Ipasgo Saúde passa a oferecer telemedicina sem coparticipação aos beneficiários
Cidades

Ipasgo Saúde passa a oferecer telemedicina sem coparticipação aos beneficiários

02/08/2026
MSF alerta que alto custo pode limitar acesso à nova PrEP injetável no SUS
Cidades

MSF alerta que alto custo pode limitar acesso à nova PrEP injetável no SUS

02/08/2026
Amamentação fortalece o início da vida e é foco da campanha Agosto Dourado
Cidades

Amamentação fortalece o início da vida e é foco da campanha Agosto Dourado

02/08/2026
Polícia Federal troca tiros no Aeroporto de Guarulhos e apreende 400 quilos de cocaína
Cidades

Polícia Federal troca tiros no Aeroporto de Guarulhos e apreende 400 quilos de cocaína

01/08/2026
Derramamento de biodiesel mantém trecho da GO-403 interditado no sentido Senador Canedo
Cidades

Derramamento de biodiesel mantém trecho da GO-403 interditado no sentido Senador Canedo

02/08/2026
Foto: CBMGO
Cidades

Motociclista morre após acidente seguido de incêndio entre carro e moto em Goiânia

02/08/2026
Mega-Sena 2.994
Economia e Negócios

Mega-Sena acumula e próximo prêmio chega a R$ 135 milhões

02/08/2026
Ipasgo Saúde passa a oferecer telemedicina sem coparticipação aos beneficiários
Cidades

Ipasgo Saúde passa a oferecer telemedicina sem coparticipação aos beneficiários

02/08/2026
Pesquisa